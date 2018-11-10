楊鎮 大隻佬瘦出超模身

2018年11月10日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Versace Chain Reaction黑色運動鞋，3萬2000元。（Versace提供）

楊鎮抿唇動作有韓系氣息，Versace卡其色雙排扣大衣12萬6500元，梅杜莎浮雕戒指1萬2000元，Logo別針價格未定。（JOJ PHOTO攝）

伊林娛樂男星楊鎮宣傳新片《憨嘉》，他瘦身小一號輕鬆塞入Versace，展現品牌王者氣息，美洲豹圖騰襯衫4萬4000元，卡其色雙排扣大衣12萬6500元，黑色牛仔褲3萬5500元，Chain Reaction休閒鞋3萬2000元。 （JOJ PHOTO攝）

Versace梅杜莎浮雕裝飾戒指，1萬2000元。（Versace提供）

楊鎮雖減肥，但仍靠運動維持著大胸肌與人魚線好身材， Versace巴洛克圖騰襯衫、卡其色絨面長褲、梅杜莎金屬項鍊等價格未定，Chain Reaction休閒鞋3萬2000元。（JOJ PHOTO攝）

伊林娛樂男星楊鎮演出電影《憨嘉》本周上映，為戲宣傳的他受邀拍義大利品牌Versace，拍攝時被發現身形小了1號，從大隻佬轉為超模身，套入品牌sample（樣衣）剛剛好；原來為了更寬廣的戲路與時尚機會，他4個月內減肥6公斤，愛吃的他忍不住透露，後遺症是餓到睡不著，並連說3次「很餓、很餓...，很餓。」

過去受限於健壯體型，楊鎮角色不是運動員，就是粗勇角色，他說：「我想要都可以詮釋，我也想要中性，有些細膩的角色...，但（受限體型）做某些動作就怪怪的。」配合近期演出角色需求，像《憨嘉》要演死刑犯，讓他開始藉由控制飲食與健身瘦身，楊鎮說：「我是長期要保持，不是只是為了哪一部戲。」

而這次拍照，他大膽做韓系偶像抿唇等pose，被讚有阮經天、始源調調，但他是縮碼卻不縮胸，拍照敞開豹紋襯衫秀上身，大胸肌、人魚線還依舊保持，讓Versace野性達到高點。

他透露，拍《憨嘉》時，覺得可以打開演藝工作的下一道門，與伊林討論希望往更強烈、不安全的角色邁進；演出情義片更是他的夢想，原來他長久嚮往《艋舺》到《角頭》裡的兄弟情誼，「藉由拍攝過程深刻體會我的人生是這樣，原來這種人的人生是一樣。」這次拍攝Versace，楊鎮表示曾買過品牌大包，「我不懂流行時尚，我考量就是用得久，它紮實不會壞；雖然乍看下很奢華，但卻是低調奢華。」

(中國時報)