紳先適足 運動鞋混出街頭風

2018年11月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Berluti新任創意總監Kris Van Assche所操刀的春夏膠囊系列中，運用混搭運動鞋的方式，營造出更為年輕、有街頭感的風格。（Berluti提供）

GUCCI Virtus仿舊刷色復古運動鞋，3萬1200元。（GUCCI提供）

LOUIS VUITTON Run Away Pulse運動鞋款，4萬1600元。（LV提供）

懷抱個人主義的混搭風格，是當下不少男裝設計師展現摩登思維的套路，而兼具舒適及衝突感的運動鞋款，依舊是品牌們於即將登場的2019春夏系列中，爭相瞄準的主打品項。

製鞋起家的法國品牌Berluti，於新任創意總監Kris Van Assche所操刀的春夏膠囊系列中，即以混搭運動鞋款的造型，重新樹立更為年輕的品牌形象。而設計師Clare Waight Keller手下的GIVENCHY，則於2019早春延續鞋底造型獨特的JAW系列老爹鞋款，並利用黑白對比色及水滴狀圖騰，打造足底不羈風格。

近期誕生不少話題鞋款的LOUIS VUITTON，2019早春男裝系列亦讓男人換上運動鞋履，發揮都市探險家精神。自Run Away系列升級之最新Run Away Pulse鞋款，表面採用機能面料、皮革等多種不同材質拼接，登山靴式的鞋帶、孔眼搭配橡膠外底，賦予整體獨樹一格的活力。

Christian Louboutin和GUCCI則分別針對視覺主題著手，無論是充滿街頭氣息的Loubigraft系列塗鴉，或是刻意仿舊刷色的復古Virtus鞋款，均彰顯十足創意。

(中國時報)