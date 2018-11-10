柯智棠 愛冒險聲歷其境

歌手柯智棠的音樂中總帶些流浪的味道，鏡頭前看來木訥的他，以靜制動般展現他對時尚的感覺，穿KENZO老虎圖騰針織毛衣1萬9800元、駝色寬鬆長褲1萬800元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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KENZO羊毛大衣，4萬2800元。（KENZO提供）
KENZO電影海報T恤，6800元。（KENZO提供）
KENZO豹紋長褲，1萬2800元。（KENZO提供）
輕鬆撥彈吉他的柯智棠，用音樂當作配件，演繹出屬於自己的個性態度，穿KENZO旗袍花卉運動外套1萬6800元、旗袍花卉運動褲1萬4800元、MOVE復古運動鞋8900元。（JOJ PHOTO攝）

歌手柯智棠的音樂中總帶些流浪的味道，他表示，自己總是在寫不出歌的時候選擇遠行，試圖把自己丟到一個沒那麼熟悉的環境中，「其實也不覺得自己是在找靈感，只是要把自己放在不同的狀態下。」

對柯智棠而言，旅行是種說走就走的衝動，只要想好目的地，買了機票就可以出發的冒險。講起2年前第一次當背包客時，因在泰國清萊山區結識了一位會吹奏日本樂器的美國友人，而偶然加入一場嬉皮聚會的奇妙經驗，過程仍令他記憶猶新。在不同文化背景的衝撞和催化下，亦讓個性看來安靜的他話匣子大開，更能以沒有壓力的心情，輕鬆與或許是萍水相逢的過客們侃侃而談。

柯智棠笑稱沒有習慣收藏旅遊紀念品，並幽默地把原因歸咎於「家裡溼氣太重」，但他對實體CD的熱愛卻絲毫不減，還會特地跑到當地唱片行裡，尋找台灣買不到的夢幻逸品。坦言反應很慢的他，把所有旅程中的所見所聞，內化成心理面的一部分，從泰國到澳洲、英國，我們也用耳朵見證了他豐碩的收穫。

為拍攝本報專題，柯智棠換上KENZO秋冬男裝，於現場輕鬆彈唱出如系列裡優遊於電影畫面中的各色靈感。品牌代表性的老虎圖騰和旗袍花卉，以復古括型與運動元素激活，透過旅行交融的東西魅力，亦藉著舉手投足間自在演繹。

(中國時報)

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