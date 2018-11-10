許淑賢領軍SOGO復興館 精品放眼世界之最

2018年11月10日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO去年慶祝30周年舉辦三十而力路跑，許正照（右）因凌晨上路刻意穿亮一點，遠東集團董事長徐旭東（左）見他的桃紅球鞋吸睛，為他抬腳展示。（SOGO提供）

SOGO復興館GUCCI獅頭戒指，1萬3400元。（SOGO提供）

SOGO復興館LV Palm Springs迷你背包，6萬2500元起。（SOGO提供）

SOGO復興館HERMES絲巾每季零庫存，《皮耶．夏爾邦的蛇形前進》圖紋印花斜紋真絲方巾 ，90x90公分，1萬4700元。（SOGO提供）

用精品打出一片天，正是遠東SOGO復興館的寫照，1、2F 16個國際精品由CHANEL、Cartier、HERMES、LV「精品四大天王」領軍，2層樓1年業績48億元，復興館店長許淑賢說要破50億元指日可待，下一步要集合所有產值最高的精品，放眼「世界之最」，達到「最小的面積、產值最高，就是全世界無敵的賣場了」！

集中在周年慶下手精品

許淑賢在SOGO超過30年，執掌復興館7年，有感於初期珠寶品牌較多、帶動流行感和來客頻度的精品較少，2013年提出重要決策，把2樓化妝品移到B1，因此奠定精品發揚光大的契機，對比2014年精品業績28億元，5年來增加20億元成效卓著；美妝也連續2、3年以兩位數成長。

這天，許淑賢首次卸下店長制服，以私下偏好的設計師品牌時尚入鏡，她說：「我喜歡簡約、簡潔的線條，帶點設計、造型和變化，不要太花俏。」館內有的品牌DOUCHANGLEE、黃淑琦、陳季敏、溫慶珠她全都捧場，色系挑選百搭的黑、白、灰或米白、粉色、大地色系；搭配的飾品著重設計感、不拘泥於品牌，中、高價位都有。

身為精品百貨掌舵者，許淑賢自認個性務實，過往大多花費在小孩身上，且以價錢為導向，7年來消費習慣改變，重質不重量，精挑的時尚單品有BURBERRY風衣、羽絨衣，與愛馬仕絲巾、香奈兒包款、GUCCI表款，以及LV和BAO BAO、TOD'S等包款。

平日巡樓看到好貨，她不等下折扣就會買單，周年慶的預算約20萬元，「只有這期間我會集中下手，算是我1年當中消費最高的時段。」她長年穿制服，大多幫先生買服飾，最愛買精品或質感佳、觸感好的寢飾、床組等，「花色漂亮、質感好，周年慶買最划得來。」看她買到成大戶，先生都好奇問說：「怎麼又帶回來，家裡不是還有？」

副理許正照是皮件控

至於，國際精品&化妝品部副理許正照，曾任職於敦化館4年，在復興館已6年，是許淑賢眼中的「鑽石級單身漢」，也是「台灣精品主管中最了解精品的達人」，私下收藏逾200雙鞋款，上百件外套涵蓋30件皮衣，由於隨時隨地在逛，薪水都貢獻給精品。

許正照2012年起大量收藏鞋款，長靴、短靴、皮鞋、便鞋、涼鞋、球鞋都有，會依照鞋款高度擺放在專屬「鞋房」的鞋架收藏，平日開電扇讓鞋房通風、休假時擦皮鞋保養，買來都能穿很久。

「我喜歡挑戰性高的風格」，不想撞鞋、撞衫，追求獨特風格，像是買老爹鞋會避開話題品牌，除了上班穿的黑色正式款皮鞋外，休假穿的皮鞋，鉚釘、亮片、誇張設計的都有，便鞋也要寶石鑲飾才會買，「太基本的，沒fu」；也因男靴難買，看到TOD'S推男靴他全下單，「只要我喜歡，不會想預算。」

(中國時報)