韓流助攻 翻轉農業縣

2018年11月11日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

最強菜販、雲林女婿韓國瑜與雲林女兒張麗善10日在西螺合體造勢，最近高麗菜價狂跌到破盤價，韓國瑜抵達時，2名農民拿高麗菜、白蘿蔔陳情，激動下跪問「為什麼賣不出去！」韓演說時表示，風調雨順卻是農民漁民流眼淚時，台灣農業真的生病了，東西賣不出去，內銷市場崩盤，他看到兩位農民下跪時，眼淚都流出來了，鄉親不要再吞忍了，用選票和行動支持關心農漁業和勞工的張麗善，盼翻轉農業縣。

與張麗善合體造勢 3萬人挺

張麗善在西螺東南觀光夜市舉行「全國農漁民齊發聲」造勢活動，主持人宣布現場超過3萬人，鄉親互相推擠爭睹韓國瑜，前立法院長王金平、全國農漁會理事長蕭景田、立委謝龍介與許淑華到場助講。

高麗菜、白蘿蔔最近跌破盤，農民運來30公噸蘿蔔和高麗菜，拿厚紙板寫「不知甘苦（翻），菜俗（翻），不知菜價的縣長（翻）」、「農民無辜，政府無能，人民吃土，政府金閃閃」。

淚對鄉親拿菜陳情 臉色凝重

韓抵達時農民手拿蘿蔔與高麗菜呼救，「救救我們農民」、「為什麼東西賣不出去」，一時激動下跪，面對農民苦楚，韓國瑜臉色凝重，眼淚都流出來了，稍後演說表示，國泰民安風調雨順，農漁民卻流淚，台灣農業真的生病，東西賣不出去，內銷市場崩盤，對農漁民公平嗎？價格崩跌到這種程度，真的「凍未條」了。

韓國瑜表示，做為政治人物要想是吃什麼飯的？他拚高雄市長，一定要想辦法把東西賣出去、人進來，鄉親別再吞忍，用選票和行動支持張麗善；買一送一，如有高雄親友，不嫌棄請打電話說雲林女婿不錯！

用選票與行動支持 別再吞忍

韓說，他保證一旦當選高雄市長，張麗善當選雲林縣長，南台灣成立「農漁產業聯盟」，為農漁產品找內外銷，讓農漁民過最好日子。

張麗善說，農漁民風吹雨打都在田裡，風調雨順大豐收結果價格卻下跌，遇颱風菜價高點，政府講好聽是平抑物價，其實是打壓菜價，農漁民顧2300萬人三餐，政府卻不顧農漁民三餐，若抱怨就說「假農民」、「假消息」。

前農委會主委陳保基也到場力挺說，9日高麗菜跌到一箱100元，從中央到地方沒聽到政府出聲，政府最有名的口號是進口農產品平抑物價，「告訴我們一個道理，為什麼農產品要賣很低價格？」政府現在還存9000公噸冷凍進口豬肉，只要本產豬肉價格好點就釋出，完全不考慮養豬戶心聲。

(中國時報)