以南北戰爭比喻 陸防長嗆美卿 不惜代價護主權

「陸美外交安全對話」9日在美國華府的國務院舉行，會後聯合記者會上，美國國務卿蓬佩奧（左）與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和（右）交頭接耳。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

陸美外交與安全對話，9日在華府登場，雙方針對台灣議題激烈交鋒，大陸防長魏鳳和特別以美國南北戰爭比喻，指追求統一是黨和國家的目標，如果台灣從中國分裂出去，解放軍將「不惜一切代價」維護主權和領土完整；美國國務卿蓬佩奧則表示，美國與「民主台灣」關係堅定，並對大陸持續施壓脅迫他國限縮台灣國際空間作法，表達關切。

陸防長警示台獨 引喻南北戰爭

促美方妥善處理涉台議題

陸美外交安全對話9日舉行，在結束後的記者會上，雙方都主動提及台灣問題。先發言的蓬佩奧當著中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪面表示，美國關切大陸不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

隨後，楊潔篪則以中文指出，台獨勢力及其分裂活動，是當前台海穩定最大威脅，對此，美方應有清楚認識。他敦促美方恪守「一個中國原則」及「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理涉台議題。

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和則指出，台灣是中國領土不可分割一部分，追求統一是大陸的責任，如果台灣從中國分裂出去，大陸會像美國當年南北戰爭一樣，「不惜一切代價」維護主權。

被問及美國的「一中政策」與大陸「一中原則」有何不同？蓬佩奧重申，美國的一中政策沒改變，但在未提《台灣關係法》情況下，他說，美國仍然信守基於「美中三個公報」的「一中政策」，這是美國長期以來的政策與承諾。

蓬佩奧重申一中政策沒變

不過，美國國務院事後發出的關於美陸外交安全對話聲明中，則重提《台灣關係法》，指美國在會談中確認「美國基於《台灣關係法》及三個聯合公報的一中政策」承諾，美呼籲大陸恢復台海穩定，尊重台灣國際空間，美國也「反對任一方旨在改變現狀的單方作為，包括任何武力或脅迫。」

針對陸方說法，陸委會昨發新聞稿駁斥，指兩岸關係非美國歷史上的南北關係，中共錯誤比擬悖離台海歷史與現實，呼籲國際社會「認清中國共產黨的霸權本質」；我外交部則感謝蓬佩奧強力支持台灣發言。

(中國時報)

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