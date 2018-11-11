4打1 轟柯P 騙藍騙綠騙北京

台北市長候選人李錫錕（左起）、柯文哲、姚文智、丁守中、吳蕚洋10日在公共電視舉行的電視辯論會中相互握手致意。（公視提供）

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中國時報
／台北報導

唯一一場5位候選人都出席的台北市長辯論會昨日登場，一如預期4位候選人都鎖定現任市長柯文哲「狂轟」，尤其針對兩岸議題，國民黨候選人丁守中批柯論述反覆，「騙藍騙綠、又騙北京」；民進黨候選人姚文智則質疑柯作為首都市長，輕易接受大陸「兩岸一家親」口號，難道不知道下一句是「共圓中國夢」？柯文哲則說，這就是扣紅帽子，他又沒講過共圓中國夢這句話。

丁批沒核心價值

柯文哲赴陸參加雙城論壇時，拋出兩岸一家親、兩岸床頭吵床尾和等說法，今年5月份卻又為這些說法「造成部分民眾不爽」而致歉，即便後來他重申兩岸一家親立場不變，卻也安排拜訪台獨教父李登輝，在在引發外界批評他態度反覆。因此，昨天辯論會之前，兩岸議題就被視為各陣營攻防的重點議題之一。

果然，丁守中在最後結論時就直指，選台北市長人格特質很重要，遇到重要議題應說清楚立場，柯文哲卻一再反覆，說兩岸一家親，卻又拜訪李登輝以及前總統陳水扁，為搶藍軍選票聲援婦聯會，事後綠營生氣他又道歉，根本是「沒有核心價值，騙藍騙綠，又騙北京！」

姚諷共圓中國夢

丁守中自詡，台灣最大的問題是有一個根本不承認中華民國、不承認憲法的政府，民進黨政府把國家公權力作為政治鬥爭的工具，民進黨去中國化、挑起兩岸間對立，搞台獨、兩岸衝撞，造成台灣在國際一直被邊緣化，甚至捲入大陸和西方國家的冷戰火線中，對台灣經濟也絕對不會好，如果是他當選市長，會成立兩岸事務委員會，保障兩岸交流下所有人民的權益。

姚文智昨也痛批柯文哲在兩岸議題上的態度。姚先質疑柯為了葉克膜去大陸18次，到底見了什麼人、做了什麼事？接著又直指，「兩岸一家親」是大陸國家主席習近平對台的口號，後面一句話是「共圓中國夢」，是「九二共識」的進階版，也就是如果是江澤民、胡錦濤的時代是以「九二共識」來麻醉台灣人民，「兩岸一家親」就是習近平時代所開始的通關密語。

柯駁就是扣紅帽

姚文智批，蔡英文總統到美國85度C，只喝了10分鐘的咖啡，大陸民粹圍剿風潮就讓85度C必須承認「兩岸一家親」，台灣的處境這麼困難，柯文哲作為首都市長，為什麼這麼輕易接受大陸對台的通關密語？

對於姚丁的質疑，柯文哲一開始僅針對器官捐贈相關疑雲回應，從MG149到葛特曼事件，這種抹黑抹紅抹黃亂打一通，考驗人民智慧，作為醫界一分子，不知道如何回答，「到底打柯文哲還是打台大醫院？」至於遭質疑立場反覆，柯未正面回應，僅表示「這就是扣紅帽子，自動貼紅標籤，我有講過共圓中國夢嗎？」

(中國時報)

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