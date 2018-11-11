小英嗆藍軍只會製造垃圾 馬酸這樣當總統好意思嗎

2018年11月11日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統馬英九拋出「不排斥統一」的「新三不」論述，昨引來蔡英文總統繼續猛轟，抨擊馬對主權問題退讓，並讓國際誤以為台灣人屈服。但馬不甘示弱，立刻回擊這次選舉與統獨無關，蔡以總統身分大打統獨之戰，莫名其妙、不知所云，「這樣當總統好意思嗎？」

馬英九日前提出「新三不」，蔡英文昨說，前總統要在主權問題上退讓，這是不恰當的說法，也是向國際傳遞錯誤訊息，「覺得打壓有用，台灣人會屈服」。

蔡英文更順勢說，不論是年改、空汙、基礎建設，國民黨只會不斷杯葛，反觀民進黨才有決心改革，「製造垃圾、丟垃圾的人，沒資格嫌掃地的人掃得慢！」

面對蔡順著「新三不」大打統獨牌，馬英九昨出席「港湖出發收復台北」誓師大會前表示，這是他先前在研討會上講的話，結果被拿出來抨擊，可見「當民進黨選情不好時，就開始要轉移焦點」，反而高雄水災後出現千個坑洞，還有中南部空汙嚴重，「蔡英文關心過沒有？怎麼突然關心統獨問題？」

「我現在是卸任元首，手上什麼權利都沒有，說我會傷害台灣主權，這不是莫名其妙嗎？」馬英九又說，故意將議題拉到統獨，是因為無論民生、兩岸、外交，民進黨執政實在乏善可陳，非常糟糕。

至於蔡英文出招，是否將激起藍軍投票意願？馬英九表示，這次選舉跟統獨毫無關係，「但她以總統身分、高度，居然大打統獨之戰，還講什麼主權傷害，這真是莫名其妙、不知所云！」

媒體追問是否民進黨每次選舉都打統獨？馬直回「每次都打贏嗎？我看不見得」，民進黨是沒招了，才又打統獨。但就如同韓國瑜所講「現在要拚經濟、拚民生、提高年輕人待遇」，蔡英文關心過嗎？「把話題集中在統獨，這樣當總統好意思嗎？」

(中國時報)