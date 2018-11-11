統獨失效 人民拒口袋裝磅仔

2018年11月11日 04:10 中國時報 朱真楷

蔡英文前晚首度為讓人民受苦致歉。結果話才說完卻又搬出統獨牌，企圖刺激藍綠歸隊。問題是，民進黨難道還未驚覺，年底選戰主旋律早已走向「政治vs.經濟」，人民要的，是生活過更好；繼續操弄對立，等於是把自己推向主流民意的對立面，打得愈凶，票噴得愈多，民進黨顯然是喝錯白虎湯了。

為搶救陳其邁選情，民進黨日前在高雄舉辦「反併吞護台灣遊行」；但根據《美麗島電子報》民調顯示，有53.7％民眾認為這是基於選舉考量；更有59.9％認為縣市長選舉的重點在政見，與兩岸統獨無關。換言之，兩岸之於2018，猶如票房毒藥。

面對這股民意趨勢，民進黨卻仍想方設法召喚統獨幽靈，企圖將選票導回藍綠基本盤，以守住底氣。問題是，對多數國民黨候選人而言，顯然很清楚此刻選民最在意的是經濟，因而一再忽視綠軍的兩岸攻勢。

但如今，馬英九不曉得是有心還是無意，投票前拋出「不排斥統一」的「新三不」，讓原本快燒不下去的統獨牌頓時有了柴火，蔡英文樂得重炮回擊傷害主權，連陳其邁都順勢逼問韓國瑜「你認同的九二共識跟馬英九有何不同？」無端助長綠軍將地方選舉升級為統獨大戰。

問題是，訴諸統獨，真能有助翻轉逆勢嗎？答案恐怕是否定的。

就以高雄為例，多數在地人並不否認民進黨執政後，確實讓市容煥然一新；但，比起換新裳，老百姓更重視的是「口袋是不是只能裝磅仔（台語，意指貧窮）」。隨著愈來愈多高雄人公開說「我要生活，不要政治」，為什麼民進黨還認為統獨牌能召喚這群人的選票呢？

這股新浪潮，讓今年高雄市長選舉不僅成為「民進黨與高雄人」的選舉，更是一場「政治與經濟」的選舉。而這股現象，顯然也已在各地風起雲湧。

矛盾的是，民進黨好像有意識到民心向背，所以蔡英文才會一連兩天致歉；問題是，道歉的同時，卻又放不下刺激統獨催化藍綠；繼續往死裡打，難道不怕守住鐵桿深綠，卻錯失廣大民心嗎？民進黨如果還沒末梢神經失調，真的就別再只想搞政治、輕經濟了。

(中國時報)