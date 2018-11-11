柯首場造勢大會 人數今非昔比

2018年11月11日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

北市長柯文哲昨舉辦首場大型造勢，主辦單位宣稱突破2萬人，現場還一度傳出警方估計人數高達5萬人；而活動結束後，北市警方私下估計約1萬。若與2014年首場造勢吸引20萬人相比，熱度有落差。

柯文哲首場造勢 逾20位北市局處首長相挺│中視新聞20181111

柯綠分手後，柯雖透過力挺婦聯會、支持陳其邁等方式，向藍、綠支持者招手，但因態度反覆，加上競選總幹事小野成為自走炮，都讓柯的人氣受到考驗。日前，行動競總PAPAGO活動僅吸引數百人，後來幾場活動也屢遭民眾抗議，昨晚首場大型造勢，確實考驗柯的陸軍實力。

昨活動下午4時開始時，主持人還吆喝民眾撂人。傍晚，柯幕僚先是宣布人數破1萬；發言人劉奕霆為製造效果也說「超過10萬人」。現場則一度傳出警方估計人數高達5萬人，最終主辦方則說人數2萬。回顧2014年柯舉行「愛擁抱台北大遊行」，柯陣營當時強調超過20萬人參與，警方估計人數則達9.6萬人。

柯演講時大打悲情牌說，這次沒有政黨資源，說完全不擔心是騙人的，但「你們就是teamKP，是你們讓台灣改變成真 ！」

國民黨候選人丁守中是出席「港湖出發收復台北」團結誓師大會，他在前總統馬英九、國民黨主席吳敦義簇擁下進場，支持者擠向前搶著與3人握手。馬致詞笑說，看到國民黨士氣如虹、氣勢高，令人欣慰；更轉頭對一旁的丁守中說，「我覺得你最近也比以前帥很多，人氣一旺人就變帥了！」

(中國時報)