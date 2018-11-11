柯首場造勢大會 人數今非昔比

「萬人應援挺柯P」柯文哲首場大型造勢10日登場（右圖，杜宜諳攝）不過與2014年造勢場合相比（左圖，本報資料照片），人數差了一大截。

友善列印
中國時報
／台北報導

北市長柯文哲昨舉辦首場大型造勢，主辦單位宣稱突破2萬人，現場還一度傳出警方估計人數高達5萬人；而活動結束後，北市警方私下估計約1萬。若與2014年首場造勢吸引20萬人相比，熱度有落差。

4打1 轟柯P 騙藍騙綠騙北京
柯文哲首場造勢 逾20位北市局處首長相挺│中視新聞20181111

柯綠分手後，柯雖透過力挺婦聯會、支持陳其邁等方式，向藍、綠支持者招手，但因態度反覆，加上競選總幹事小野成為自走炮，都讓柯的人氣受到考驗。日前，行動競總PAPAGO活動僅吸引數百人，後來幾場活動也屢遭民眾抗議，昨晚首場大型造勢，確實考驗柯的陸軍實力。

昨活動下午4時開始時，主持人還吆喝民眾撂人。傍晚，柯幕僚先是宣布人數破1萬；發言人劉奕霆為製造效果也說「超過10萬人」。現場則一度傳出警方估計人數高達5萬人，最終主辦方則說人數2萬。回顧2014年柯舉行「愛擁抱台北大遊行」，柯陣營當時強調超過20萬人參與，警方估計人數則達9.6萬人。

柯演講時大打悲情牌說，這次沒有政黨資源，說完全不擔心是騙人的，但「你們就是teamKP，是你們讓台灣改變成真 ！」

國民黨候選人丁守中是出席「港湖出發收復台北」團結誓師大會，他在前總統馬英九、國民黨主席吳敦義簇擁下進場，支持者擠向前搶著與3人握手。馬致詞笑說，看到國民黨士氣如虹、氣勢高，令人欣慰；更轉頭對一旁的丁守中說，「我覺得你最近也比以前帥很多，人氣一旺人就變帥了！」

(中國時報)

小英嗆藍軍只會製造垃圾 馬酸這樣當總統好意思嗎
統獨失效 人民拒口袋裝磅仔
柯喊市民自覺 裂解藍綠基本盤
統獨失效 人民拒口袋裝磅仔 柯喊市民自覺 裂解藍綠基本盤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。