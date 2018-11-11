柯喊市民自覺 裂解藍綠基本盤

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中國時報
／台北報導

昨日台北市長辯論，儘管有5位選將，但現場儼然成為4打1的局面。被鎖定攻擊的北市長柯文哲，面對夾擊，順勢喊出「以市民自覺取代藍綠對決」，並怒批對手丁守中、姚文智，「民眾都知道藍綠兩黨製造問題而非解決問題，現在又要如何相信製造問題的人可以解決問題？」選戰策略，明顯是要裂解藍綠支持群。

柯文哲從申論到結論，花不少時間強化個人白色力量的形象。他說，台灣歷經三次政黨輪替，但怪怪的事沒有減少，市民厭倦藍綠，因為兩黨除統獨意識形態不同，其他都相同，「民眾都知道藍綠兩黨製造問題而非解決問題，大家要如何相信製造問題的人可以解決問題？」

即便丁守中、姚文智昨日都已公布競選經費帳目，柯文哲仍繼續追問，「你們相信嗎？連勝文4年前申報得比我少，台灣人民你們相信嗎？」

柯文哲說，相信很多民眾不想看到只有藍綠沒有是非的社會，4年前替他辯護的，現在攻擊他，這就是典型沒有是非只有藍綠，唯有靠市民智慧，才能終結藍綠對立，「呼籲市民用你的一票，以市民自覺取代藍綠對決！」他要邀市民，這4年改變已經成真，下個4年，改變持續發生。

面對柯繼續訴求「打破藍綠」，姚文智回應，政黨政治當然有缺點，但民主改革過程，透過民進黨從草根、從街頭、從付出血汗不斷的努力改革，台灣民主才有今天。他更批，丁守中代表威權國民黨，柯文哲是「對外罵兩黨，私下迂迴於兩黨之間。」

丁守中則說，只要市民能夠覺醒，就知道根本沒有白色力量，政治人物不應變來變去；李錫錕則說，柯對政黨看法他感同身受，因為他也曾經代表國民黨選北縣長，缺點就是利益負擔太重。

(中國時報)

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