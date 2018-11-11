陳扮醫師猛男親子同樂

民進黨高雄市長候選人陳其邁（左二）10日大玩cosplay，丟下「偶包」化身醫師猛男亮相。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

柯P競辦總幹事小野力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，在政壇及藝文界掀波。陳10日晚間出席「親子闔家─紙風車劇團」時語重心長說，像紙風車等藝文人士為挺他而被抹黑，相當為他們叫屈，沒必要到了選舉就扭曲人性，希望國民黨與台北市長候選人丁守中不要惡意抹殺一個人的人格，這樣會激起文化界反彈。

陳其邁丟下「偶像包袱」，繼「南瓜超人」扮相引發熱議後，昨晚出席新崛江cosplay活動，以「醫師猛男」模樣登場，還在台上與眾人比Ya，「偷渡」競選號次2號，學生族興奮大喊「其邁，凍蒜！」讓他止不住笑意。

復興商圈 允諾資源全到位

他強調，自己沒有「偶包」，是用年輕人的「語言」亮相，他坦言新崛江面臨商圈轉移問題，未來當上市長，會動用10億地方創生基金，協助商圈復興，讓資金、人才全面到位。

旗山造勢 嗆人數是韓2倍

8日晚間高美醫專韓營「夜襲」成功，陳其邁競選團隊昨立刻開記者會，抨擊韓陣營造勢人數「膨風」，並強調今天在旗山體育館的動員人數將是對手2倍，且絕不會唱軍歌，「唱台語歌才是符合純樸農村的氣氛」，塑造溫馨、歡樂的氣氛。

陳其邁競選團隊總協調陳啟昱出示Google衛星地圖超級比一比，指韓國瑜旗美醫專場地7300平方公尺，「號稱塞3萬人，不知道怎麼塞的？」他說，綠營基層聽到夜襲軍歌後，對選情非常緊張，相信今天陳其邁的造勢晚會，人都會站出來。

在地動員 今晚陳建仁站台

「韓陣營造勢是反年改陣營的歡樂派對，與農民一點關係都沒有！」陳其邁競選總幹事召集人劉世芳說，陳今天的活動將以在地動員為主，當天來賓也將是在地出生的副總統陳建仁，和韓國瑜主要是中北部下來的反年改歡樂派對不一樣。

未來是否邀蔡英文總統站台，劉世芳表示，蔡總統以不一樣的方式輔選，未來也會誠摯邀請，讓大家更了解兩岸、國家情勢。

(中國時報)

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