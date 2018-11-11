劉家昌鄭進一作歌挺韓

2018年11月11日 04:10 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄巿長候選人韓國瑜10日晚間來到茄萣，為巿議員候選人鄭東元站台，他強調，茄萣美麗的海岸線絕對不輸墾丁，如果將來劉家昌老師、鄭進一老師，願意把音樂、電影，各種藝術、文創帶到茄萣、路竹、湖內、阿蓮，將來當地一定能一飛沖天。

嘆興達港 廿年沒一條漁船

為韓國瑜創作《韓風》、《惦高雄這個好所在》的音樂人劉家昌、鄭進一，昨晚在鄭東元競選晚會，聯袂為韓國瑜站台。韓國瑜說，當地漂亮的情人碼頭沒有人，一座興達漁港花了70億元，1、20年來沒有一條船，這麼好的海洋，唯一一家法國餐廳因為沒有人來吃而倒閉，現在改為100元熱炒。

唱旺茄定 成為另一個墾丁

他認為，茄萣條件很好，隔壁就是台南，若能發展為另一個墾丁或度假中心，讓年輕人來這裡吶喊，有各種樂隊，旁邊又有民宿，茄萣的經濟就能改變。

韓國瑜妻子李佳芬昨也幫夫拜票，挺進深綠大票倉、小港區二苓市場，所到之處刮起另類韓流，魅力不亞於韓，菜籃族搶著拍照，高比1號手勢支持。

二苓市場不少攤販放下手邊工作，好奇探出頭來，攤販竊竊私語說，上次蔡英文選總統在小港拿下7成得票率，沒想到李佳芬來這麼轟動。更有攤商直接跳上攤子高比1號、也有支持者自發性揪眾高喊「韓國瑜，凍蒜！」。

幫夫拜票 李佳芬轟動市場

李佳芬說，自己從小生長的村子嚴格說來，也是6、7成是綠軍，但大家相處融洽，她認為只要政治人物將心比心，看見民眾的需求，真心幫大家做事情，就沒有顏色的分別；接連兩日選擇菜市場拜票，她認為不分士農工商都會來買菜，可以接觸到最多民眾的地方挺有意思。

由於韓國瑜近來行程滿檔，身形似乎消瘦許多。她笑說，「好像是我的錯，沒把他照顧好」，最近他睡眠時間少，直說最後兩星期沒關係，就做最後努力衝刺，畢竟大家對他期待高，不要讓支持者失望。

(中國時報)