新聞透視－綠要攔忍者龜達陣 須解鷹兔矛盾

2018年11月11日 04:10 中國時報 吳江泉

被視為是一場龜兔賽跑的高雄市長選戰，在韓流席捲全台帶動選民熱情下，這隻忍者龜已然接近終點奪標階段，猛然驚醒的兔子卻瀕臨落敗危機，必須借助如同老鷹的花媽團隊這雙翅膀的幫忙，才有機會搶先超越終點線，問題是這隻兔子擔心被老鷹生吞，稍一猶豫質疑間，龜兔賽跑輸贏就要成定局了。

高雄市長選舉原本是一場實力懸殊的選戰，國民黨空降韓國瑜來攪亂一池春水，不論地方政壇、選舉賭盤都認為綠營躺著選，也至少會贏25萬至30萬票，沒想到最強菜販韓國瑜靠著貼近平民口吻的幽默點子，淺顯易懂讓選民知道大環境讓百姓痛在哪裡，瞬間掀起濤天巨浪的韓流海嘯，翻轉選情成五五波死亡交叉線。

沉睡已久的陳其邁驚覺韓國瑜這隻忍者龜來勢洶洶時，局勢已經變得像是失速列車難以掌控，想奮起直追，又唯恐為時已晚，當然兔子要在最後這一段路跑贏，最好的方法就借助老鷹一雙翅膀翱翔飛起來往終點衝刺。

在地深耕13年的陳菊班底與善於選戰操作的新潮流人馬，進駐接管兵權後，戰法多端，策動、喚醒深綠鐵板這塊沉寂已久的選民，陳陣營開始有穩住陣腳的跡象，因為這場選戰也是花媽為她13年執政心血的延續戰，有義務也有責任要幫忙打贏它。

可是，當大老鷹抓著小白兔在往終點衝的時候，小白兔心理當然會想著屆時抵達終點後，是否會成為老鷹的禁臠，往後執政的人事、預算恐將制肘無法施展，總是會產生猶豫念頭，由於選戰只剩13天，再讓「韓流」持續發威，冰凍不止是高雄市，就連2020的大選也將結冰三尺。

目前綠營內部仍存在各有算計的矛盾掙扎中，「抓太緊怕掐死、放鬆怕飛走」，花媽能否使出渾身解數化解矛與盾之間的結，將她苦心經營創造南霸天政治生涯高峰的8萬後援會軍力，完全成功轉嫁給陳其邁，就視這帖猛藥可否有效打通陳其邁的任督二脈，來挽救綠營核心灘頭堡─高雄市長寶座。

(中國時報)