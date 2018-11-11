邁打經濟牌 嗆瑜政見是口號

2018年11月11日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁10日參加公辦政見會強打經濟牌，個性嚴謹的他細數橋頭科技園區、亞洲新灣區、南高科技廊帶未來發展，自誇4人中僅他提出完整政策論述，更猛酸對手韓國瑜「洗頭都直播，為何不花時間把政見說清楚？」

陳其邁穿著筆挺白色襯衫、打著藍色領帶出場，開頭申論部分他即猛咬韓國瑜許多政見是口號，沒有可行性評估，遇到質疑就說要有作夢的膽量，要大幹一場，但事實上政見還是得向市民說清楚才負責任，「我，陳其邁，絕對跟韓主委不一樣！」

不只韓國瑜喊出「拚經濟」口號，陳其邁也強調，他當選後會加速開闢橋頭科學園區，打造台南、高雄科技走廊，亞洲新灣區則會引進民間壽險資金與大廠投資，推動傳統產業升級、智慧城市，也會親自擔任招商小組召集人，解決企業投資障礙。

他並承諾，會照顧所有38個行政區的發展平衡，旗美東9區全面性發展觀光，漁村則打造黃金海岸，讓漁民不只養殖之外，也能吸引觀光客；而初期雖無法保證企業加薪，但會比照桃園、新北，每個月給予2000元租金補貼，減輕年輕人負擔。

不過，無黨籍市長候選人蘇盈貴不看好橋頭科學園區，認為進駐廠商成敗未定，不如先善用中油煉油廠275公頃土地發展生物科技。

另名無黨籍市長候選人璩美鳳則提出建設高雄成為兩岸和平交流示範城市，享受大陸經濟崛起的好處。

會後網路傳出1張截圖，質疑陳其邁似乎戴著耳機、疑似作弊，陳其邁駁斥說，連手機都沒帶，不會去戴什麼耳機，他是醫師，只會戴聽診器。

而高雄市選委會也在第一時間 火速發出新聞稿，澄清4位候選人均無戴耳機，有全程錄影可以佐證。

(中國時報)