韓扮整椎師 創友善官僚體系

2018年11月11日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市選委會政見會沒有交叉詰問，且最長發言時間僅5分鐘，韓國瑜說不夠時間闡述詳細政見，但他訴諸感性，強調人民的信任將決定政策成敗，如今高雄負債高、雨後5000個天坑、18個政務官跑了，「請問市民還信任高雄市政府？」

韓國瑜說，到高雄以後接觸五湖四海，幾乎沒看到任何產業對未來充滿信心，雖不至於百業蕭條，但已是百業擔憂；他表示，以高雄農漁業、空港、海港、土地等條件，假設完全不跟其他縣市來往，也足夠養活自己，可見高雄擁有非常優良的條件。

「但高雄這顆耀眼珍珠實在沉睡太久了！」韓說，大家去美國玩回來都說美國好大、好美、好無聊，他未來要把高雄變得好爽、好棒、好快樂，讓遊客玩得好爽、氣氛好棒、人民賺錢容易好快樂，使偉大的城市重新站起來。

針對外界質疑政見如何執行，韓國瑜表示，像商鞅變法一樣，若欠缺人民的信任，再好的良策都不可行，市民等著看他是否言出必行，一心一意為高雄打拚，當多數民意都肯定時，政策一定能得到良好的發揮與實踐。

他承諾，未來每星期會分區與人民第一線接觸，每月第1個星期一早上10點，公布整個月100萬以上招標採購工程明細，政風處長直接向市民報告，市府本身主動將一切透明化，爭取市民信任，打造「安居樂業、快樂無比」的高雄價值。

面對陳其邁諸多經濟政策，韓國瑜認為不能一廂情願，應思考投資者為何要來高雄，市長要扮演「整椎師」角色接通水管、整平道路、穩定能源、協助貸款及土地、打造友善官僚體系，「若沒有政府刁難、穿小鞋，企業家自己就會展翅高飛！」

(中國時報)