新聞透視－青農尋活路 撼民進黨農業神主牌

2018年11月11日 04:10 中國時報 周麗蘭

雲林縣綠色執政13年，政治光譜綠大於藍，許多老農至今仍死守「肚子扁扁也要顧阿扁」，張麗善、韓國瑜10日合體舉行「農漁民齊發聲」，雖有不少老農是動員來的，更多是主動到場的中生代青農，張麗善本屆輸給李進勇5萬多票，交叉分析是外漂青年，此次若在農民票扳回一城，一來一往就可能逆轉勝。

韓張給希望 英雄式歡迎

前、現任雲林縣長蘇治芬、李進勇都稱雲林是「台灣的農業首都」，但農業首都卻無法許人民一個不愁生計的未來。韓國瑜昨與張麗善受到滿滿人潮英雄式夾道歡迎，出席活動的中生代青年與其說是支持國民黨，不如說是擁戴一個能給他們經濟與未來希望的人。

韓國瑜日前在高雄旗山造勢晚會唱軍歌《夜襲》，遭綠營人士批評得體無完膚，但昨天台南市議員謝龍介又在雲林領唱一次，再度獲得群眾搖國旗熱烈回應，可見民眾對於願景的期待，已非政客操弄的醜化伎倆所能撼動。

對執政黨一次次的失望

今年一整年農產品價格低迷，連高麗菜菜價崩跌時機，都剛好搭上農漁民嗆聲活動便車，年初高麗菜才跌到每公斤5元破盤價，年尾竟又重演，才剛上市就跌到每公斤5至6元，一年破盤2次，難怪農民止不住痛心的眼淚。

雲林縣民進黨民意代表今年確實感受到未曾有過的反彈與反感壓力，泛藍民意代表則反過來感受到較多善意，特別是30歲至50歲的青農世代，他們沒有政黨偏好，在生計壓力下極力尋找生路，發現執政的民進黨給了一次又一次的失望，自然轉向可能給活路的人。

漂鳥返鄉 左右縣長選局

農漁民齊發聲活動與其說是政治造勢，不如說是給農漁民一個群聚情緒出口，平日3、5人罵聲量微弱，1、2萬人就有了激動的理由，這是繼520農民運動直接向執政黨表達不滿之後，雲林縣農民罕見再度大集合，再次對執政黨顯露惡感，否則以國民黨在雲林的動員能力，不可能達到如此熱度，這無疑對民進黨是一大警訊，「農業神主牌」恐怕不保。

雲林縣長選情仍在拉鋸，全縣有27萬名農民，有老農、有青農，多數青農懷著「漂鳥」美夢返鄉，卻發現務農環境糟到不行，這股無奈力量還在發酵中，很可能成為縣長選局的關鍵票數。

(中國時報)