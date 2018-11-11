韓流喚醒外漂魂 力助國民黨逆轉勝

2018年11月11日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

4年前大環境有利民進黨，吸引眾多外漂族返鄉票投綠營，導致國民黨候選人張麗善在雲林縣長選戰以5萬7000餘票差距落敗，風水輪流轉，如今民進黨中央執政不力，加上韓國瑜北漂選戰議題打動各縣市外漂族，「外漂魂的覺醒」極可能反過頭來幫助張麗善逆轉勝。

2014年縣市長選舉，執政的國民黨因中央表現未符合人民期待遭遇重大挫敗，民進黨由選前2都4縣擴張為4都9縣市，其中雲林縣長選舉，張麗善拿下17萬5000餘票，敗給李進勇的23萬2000餘票。

事後藍營分析敗選原因，除了大環境不利國民黨，雲林人口外流嚴重，外漂票源眾多，民進黨掌握選民不滿中央執政者心態，有效鼓動外漂族返鄉票投綠營，是張麗善敗選的主要原因之一。

事隔4年，此次縣市長選舉大環境風水輪流轉，利多風向轉向國民黨，加上韓國瑜大打北漂選戰策略，打動許多外漂族，雲林縣外漂人口極可能在今年縣長選舉中再度發揮關鍵影響。

張麗善今年初宣布參選雲林縣長，外界評估落後民進黨的李進勇約10％，但張麗善發揮強韌戰鬥力，每天猛攻李進勇的施政缺失，目前雙方差距已拉近至個位數，加上10日韓國瑜站台效應，更將勝負差距拉得更近。

韓國瑜的北漂選戰策略原本只是針對高雄的北漂選民，隨著韓流席捲全台，帶動其他縣市的外漂效應，讓旅外藍營支持者下定決心漂回家鄉投票，若張麗善把握此一契機，極可能因此「漂」進雲林縣政府，把綠地漂成藍天。

(中國時報)