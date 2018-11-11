韓倡農漁產業聯盟 打開通路

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中國時報
／雲林報導

農漁產品因外銷通路不彰、內銷過量，不論老農、青農，今年都在吃老本，韓國瑜10日在全國農漁民齊發聲活動承諾，他當選高雄市長、張麗善當選雲林縣長，南台灣將組成農漁產業聯盟，讓大家都能把東西賣出去。

雲林農民今年只在823水災的1個多月因菜價略高有賺錢，其餘時期都賠本，二崙鄉年輕西瓜農廖營餘9月在張麗善勘災直播鏡頭前，直嗆農委會主委林聰賢不明白基層實況，過年後到現在平均菜價10元，農民都要吃土了，「星巴克一杯140多元，要去平穩嗎？iPhone一支3萬多，要去平穩嗎？」事後遭酸是「假農民」、「政治打手」。

廖營餘昨天現身會場，呼籲政府要積極幫農民找通路，不論黑人、白人，只要願意買台灣農產品都好。

韓國瑜致詞時說，他若當選高雄市長的挑戰，也將是張麗善縣長的挑戰，照顧好農漁民和勞工就60分了，並承諾當選高雄市長、張麗善選上雲林縣長，南台灣將成立一個農漁產業聯盟，幫所有產品找出外銷和內銷通路，讓農漁民過好日子。

張麗善表示，她一反映農民心聲，就被說成「唱衰農民」、「放假消息」，農政單位一直說農產品價格很好，不要叫假農民（指廖營餘事件）出來放假風聲，如果這個政府聽不到農漁民聲音，張麗善和韓國瑜一起為大家發聲，「農漁民需要產銷平衡，打造行銷網路把台灣的農產品賣到國外，所有農漁民都能夠賺到錢！」

全國農會理事長蕭景田則說，雲林是農產最大產地，這幾天又聽到菜價直直落，一箱高麗菜100元上下，這種政府沒有措施讓農民過好日子，只有東廠的力道，農漁民齊發聲活動是弱勢團體的集結，集結的最大的意義，就是要用選票對抗無能的政府。

(中國時報)

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