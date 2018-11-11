高麗菜現場大放送 菜農力挺韓

「全國農漁民齊發聲」結束後，卡車上滿滿的高麗菜不到10分鐘就被搶光。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善10日在蔬菜產地重鎮西螺鎮， 舉辦「人民怒吼！全國農漁民齊發聲」活動，現場人潮滾滾，數名菜農自發性提供高麗菜、白蘿蔔免費大放送，聞風而至的攤販則是生意強強滾，業績增加2成以上。

活動昨天上午9時40分在西螺鎮東南夜市登場，由於支持者來自全台各地，西螺交流道因而一度嚴重塞車，許多車子無法開到夜市周邊，只能停在附近的東南國中，再步行到活動現場。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜與張麗善合體造勢，吸引許多農民到場聲援，數名菜農用卡車載來高麗菜、白蘿蔔，免費發送。菜農表示因菜價崩盤，政府又無力協助外銷，韓國瑜的農產品外銷政見說到他們心坎裡，因此特別送菜來支持。

許多攤販也聞風而來，但因場地擠滿人潮，較晚到的攤販只能在遠處擺攤，活動現場入口處約10餘個販賣涼水、小吃的攤販，個個開心表示「破萬人的造勢活動雲林很少見，業績至少比平常增加2成以上」。

針對農民希望拓展外銷市場，韓國瑜力推「農產品外銷」政見，提出「南南合作」方案，即把農漁產賣到東南亞及大陸南部城市，增加農漁民收入，他認為農產品若沒有訂單，農民就像被掐住喉嚨，再怎麼豐收也沒有用。

韓國瑜抨擊民進黨政府農政不力，內銷價格不好、外銷沒有門路，等於拿2把刀扼殺農民，他若當選保證幫農民找通路，配合張麗善全力推動的「麥寮港改制為工商綜合港」，做為國際、兩岸農產與經貿交流的最佳基地。

(中國時報)

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