扁嗆不給去晚會 北上攔英車

前總統陳水扁之子陳致中（中）10日強調，阿扁不會缺席扁案10周年晚會。（柯宗緯攝）

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中國時報
／綜合報導

扁案10周年晚會今晚將登場，傳出台中監獄不准前總統陳水扁出席，阿扁激動嗆「將北上總統府跟蔡總統攔車陳情？」但中監打臉他根本沒申請，無法對外做出評論。扁子陳致中昨強調，阿扁不會缺席，「扁案不平反，司法無法成功」，憑什麼當年特偵組只辦扁不辦馬，這就是政治黑牢。

「阿扁總統受政治迫害10周年音樂晚會」11日晚在三鳳宮登場，扁父子延續上回造勢活動「唱雙簧」，扁先傳出病訊後，營造抱病非去不可大打「悲情牌」，搶救陳致中選情；如今再喊中監不准扁出席晚會，企圖凝聚深綠及台獨支持者，實則完全沒向中監提出申請出席該活動。

阿扁透過「新勇哥物語」稱，11月8日中午，中監的人奉命特地到高雄住家，轉達長官要阿扁不能參加11月11日受政治迫害10周年音樂晚會的意思。阿扁回稱「不能不應也不會缺席此一盛會」，並揚言北上向蔡英文總統攔車陳情，或於不接受媒體採訪前提下「在家踹共」。

扁稱甚至預設最壞打算，「當晚是否就要被抓回去了？」10年前，阿扁在「雙11」這天被馬英九收押禁見。10年後，阿扁也會在「雙11」這天被蔡英文撤銷保外就醫的許可，然後再抓回籠？

陳致中昨受訪直說，10年前特偵組把阿扁抓入黑牢的理由，是說他「做過總統，辦過外交，這樣會逃亡」，若這些套在馬英九身上，百分之百吻合，為何馬迄今仍在外面趴趴走？「如果10年前的理由是豪肖的、沒道理的，印證10年前就是政治黑牢！」

陳致中強調，阿扁總統不會缺席、也不能缺席、也不應該缺席，「一定要把扁案的真相講出來，我相信這是關不住的聲音」。不過，中監要是有所動作，如何因應？陳致中則打太極，不願正面回應，依舊老話一句「不會缺席」。

(中國時報)

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