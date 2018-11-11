台鐵僅加9班車 北漂返鄉難

2018年11月11日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

再過2周就是九合一選舉，相較於台灣高鐵加開58班次選舉加班車，台鐵被爆出加班車僅計畫加開5班次，與4年前的近百班落差極大，今年南部選情吃緊，網友推測是高層故意減班，間接讓「北漂族」無法返鄉投票。台鐵昨日因而宣布，11月23日至25日東、西線加開9班車，極力否認陰謀論，強調總數與過去相差不大。

加班車票下周三開搶

台鐵局表示，由於今年地方公職人員選舉疏運旅客需要，自11月23日至25日止計3天，除原逢周末加開的82列次加班列車外，將再加開東線自強號列車5列次、西線區間快車4列次，並於南迴線列車加掛車廂。相關加開列車的車次、時刻，即日起可至台鐵網站及各車站時刻公告查詢，至於東線加班車車票，可於14日零時起訂票。

相較於2012年總統大選台鐵加開124列次、2014年九合一選舉加開97列次，台鐵內部日前傳出，原僅規畫東線加開自強號1列次、西線區間快車4列次，總計5班次，與往年落差極大，網友推測是高層故意減班，間接讓「北漂族」無法返鄉投票，台鐵昨公布的計畫雖然多了4班次，但仍與過去的數字相差極大。

台鐵解釋，平常周末就會定期加開82班加班車，因應選舉日需求，規畫再增開9班，總計共加開91班次，往年的數字也是這樣相加得來，其實差異並不大。

支援雙乘務 人力吃緊

有台鐵內部人士透露，以往的加班車都是用預備人力去跑，普悠瑪出軌事故後調度吃緊，安排較沒有彈性，而且許多人又被拉去支援普悠瑪、太魯閣的雙乘務，為避免二線人員到第一線支援，今年加班車數量確實有受到影響。

砍9早晚班 選後定案

此外，對於人力、預備編組不足問題，全國火車駕駛產業工會向台鐵局喊話，應先採取減班，調整調度。昨傳出台鐵擬砍掉9班早、晚班行車區間，縮短行駛時間，也等於增加夜間維修時間，不過要等到選舉後再調整。

台鐵局長張政源對此則回應，方案還在構想階段，經審慎評估後會再向外界說明。

(中國時報)