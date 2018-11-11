Ｃ肝新藥 擬明年全面開放

2018年11月11日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

C肝新藥納健保進程表

衛福部擬全面開放C肝新藥治療條件，將不再只限肝纖維化第三期（F3）以上C肝病患，衛福部長陳時中昨日表示，未來的條件一定會放寬，甚至是有C肝就給藥，畢竟不可能等到患者「肝都壞了」再給藥，只要帶有病毒者，不排除統統給藥，本周四健保藥品共擬會議若通過全面開放，明年一月即可上路，將有4萬名C肝病患受惠，衛福部目標2025年消滅C肝。

C肝新藥去年一月開始納入健保給付，截至目前為止均以F3以上病患為主要治療對象，共已治療近3萬人，治癒率達95％以上，由於今年C肝新藥加干擾素治療專款近50億額度現階段已經用完，尚未治療的病患醫療院所只能先「存」病患，到明年一月有新專款進來時再用。

本周四健保藥品共擬會議將討論明年C肝新藥給付條件修訂案，明年C肝新藥已列62億專款，加干擾素3億元共計65億元，目前C肝新藥一個療程25萬元，健保署近來極力跟藥商砍價，若明年預估有4萬名C肝病患受惠，C肝新藥價格極可能砍破了20萬。

肝基會執行長楊培銘表示，去年健保藥品共擬會議已有決議，明年C肝新藥給付條件，將由目前的F3下修到F2，但進一步評估發現，F2的病人可能只有1萬人左右，距原先預估可以供給2~3萬人還有一段距離，共擬會議有可能一口氣討論全面放寬到F0，也就是沒有肝纖維化的C肝病患也可以接受健保新藥治療，如果外界擔心會一下擠爆，健保可以肝纖維化指數（FIB-4）來做給付門檻調節，在技術上問題不大。

健保藥品共擬會議代表、私立醫療院所協會理事長朱益宏表示，站在醫界的立場，65億專款專用，不會吃到健保總額，C肝新藥能夠治療愈多的人，當然樂觀其成，但也不免憂心，C肝新藥專款一路膨脹，會排擠到其他醫療資源。

基隆長庚醫院副院長簡榮南表示，F0~F2要進入F3的時間較長，雖然在治療上較不急迫，但若能早一點治療，樂觀其成，尤其有研究指出，在F2以下若能將病毒消滅，未來進入肝癌的機會是「零」，CP值最高。

目前國內尚有20萬名C肝病患尚不知自己感染，加上目前已知感染但尚未接受治療約近10萬人，C肝新藥全面開放給付後，計有30萬C肝病患可望陸續分年受惠。

(中國時報)