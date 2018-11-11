找出C肝病患 下階段大難題

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中國時報
、林周義／台北報導

衛福部擬全面開放C肝新藥給付，專家學者表示，全面開放之後，接下來最大的問題不在錢夠不夠，目前國內已知有C肝但尚未治療的病患約近10萬人，若以每年治療4萬名C肝病患來看，最快2、3年後，就會面臨有專款、有藥，卻找不到C肝病患治療的窘境，目前國內計有20萬名C肝病患不知道自己有C肝，如何篩檢找出更多的C肝病患，是最大難題。

肝基會執行長楊培銘表示，澳洲較台灣更早全面開放C肝新藥治療，其原先預估治療23萬人，但開放後，治療了4萬人即找不到C肝病患，之後便朝毒癮小眾去找出隱藏在檯面下的C肝病患。當然，台灣與澳洲的C肝病患不同，台灣C肝病患以一般民眾為主，但同樣都面臨未來如何找出C肝病患的問題。

基隆長庚醫院副院長簡榮南表示，台灣估約有40萬C肝病患，其中有一半、約20萬人不知自己有C肝，另一半20萬已知有C肝的病患當中，經干擾素治療有效約8萬人，纖維化第三期（F3）以上病患經C肝新藥治療，目前已有3萬人，等於已知病患尚未治療還有約近10萬人左右，這10萬在檯面上的病患，很快就會治療完畢，相關單位應趕快找出檯面下的C肝病患，盡早接受治療，才能完成C肝根治國家工程。

楊培銘指出，肝基會曾做過調查，有逾4成5民眾不曉得自己是C肝炎帶原，肝病發病之初並無特殊症狀，等到出現腹部不適、全身無力、黃疸或茶色尿時，已是慢性肝炎或肝硬化，治療更棘手，篩檢對C肝的治療，是相當重要的一環。

對於C肝的篩檢，衛福部長陳時中表示，後年將配合C肝辦公室的政策，有效率地擴大篩檢，把潛在的C肝患者找出來接受治療。目前國健署持續提供滿45歲民眾，終身一次搭配成人健檢時做B、C肝篩檢。

(中國時報)

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