周日高雄反空汙 瑜邁可能同場

2018年11月11日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

反空汙大遊行南部場今天下午1點在高雄市中央公園捷運站集合出發，主辦單位南部反空汙大聯盟總召集人陳椒華教授表示，藍綠陣營的市長候選人韓國瑜、陳其邁都將出席，但會不會同時亮相則不一定。國民黨台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉也已答應出席，一起為改善空氣品質而努力。

陳椒華說，高雄空氣品質惡劣由來已久，這是她4年來辦的第5場遊行，這次南部反空汙大聯盟邀請高雄、台南的市長候選人簽署反空汙訴求，一周前陳其邁簽署後，韓國瑜也緊接著簽署。7日環團則公布台南市長候選人簽署反空汙訴求，僅黃偉哲尚未簽，許忠信、蘇煥智、高思博、陳永和、林義豐等人都簽了。

這次南部反空汙大遊行的訴求有：1.高雄市政府立即訂定《生煤管制條例》。2.新版《空汙法》刪除移汙可抵換固汙的相關條文。3.2年內中鋼溼式煉焦爐改為乾式，興達、大林燃煤發電廠改天然氣。4.反對中油曄揚石化廠在高雄設廠。

遊行路線從中央公園捷運站1號出口，經市政府到捷運三多商圈站。由於興達電廠的生煤許可證本月底到期，代理市長許立明已同意展延，因此遊行隊伍抵達市政府時，將在市府外怒貼事先準備的貼紙。

陳椒華說，期待所有簽署反空汙的政黨及市長、議員候選人，當選後能夠落實反空汙訴求，才能符合南部人民的期待。

(中國時報)