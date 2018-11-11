中華男足兵符 4外教競逐

2018年11月11日 04:11 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

東亞足球錦標賽第2輪賽程表

東亞盃雖由本土教練救火，中華男足仍有聘任外籍教練的計畫，但礙於流程可能明春才能敲定。人選部分，包括友邦宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）9日拜會中華足協理事長邱義仁、大力推薦的該國教練，共4組人馬有意爭取執教中華男足。

其他人馬方面，前北市文化局長倪重華引薦西班牙團隊，盼由體育署、足協、民間共同負擔開銷，所傳出的價格也是最高，僅聘技術總監兼國家隊教頭1人，稅後年薪就要80萬歐元起跳，折合新台幣近3000萬。

西班牙團隊費用高 足協難吞

此外，曾任美國男足隊長的前菲律賓國家隊教頭杜利（Thomas Dooley），也透過經紀人徵詢足協，堪稱名氣最大的選項。但有名氣、身價未必一定合適，最能讓男足國腳接受的人選，可能是英國籍的蘭卡斯特（Louis Lancaster）。

沒錯，蘭卡斯特就是中華男足前英籍教頭蓋瑞懷特的首席助手。懷特接掌香港教頭一職，但助理教練全由香港足總任命。蘭卡斯特日前已向中華足協投遞履歷，爭取總教練職位。

前菲國教頭杜利 名氣最響亮

「很高興聽到Louis來爭取，球員們都很喜歡他，是非常合適的人選。」中華隊隊長陳柏良開心的說。

蘭卡斯特雖僅37歲，卻帶過英超球隊兵工廠、賓福特、樸資茅斯與沃特福的青年軍，得意門生桑丘（Jadon Sancho）現在更是歐洲足壇的當紅炸子雞。過去擔任懷特的助教，蘭卡斯特的情蒐、分析都扮演關鍵核心角色。

足協聘請外籍教練，程序上人選要經選訓委員會通過，除了經歷與是否適合台灣，說穿了薪資還是重要因素，畢竟這部分仍要體育署核定，才能由公款支應。

深得球員支持 蘭卡斯特領跑

薪資部分，杜利此前執教菲律賓男足，月薪為2萬美元。而蘭卡斯特一來與台灣有交情，二來年輕，據了解加上守門員教練，總共也只要2萬美元上下，算是非常「實惠」的選擇。

至於倪重華引薦的西班牙團隊，主要爭取的是足協技術總監及主導整個發展系統，整體費用也最為可觀。如果沒有找到其他財源，足協根本不可能負荷的了，加上攸關足球整體發展的風險之大，也不容有失，仍需要更精確的可行性評估。

(中國時報)