本土教頭救火 對陣懷特魔法

2018年11月11日 04:11 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

東亞男足錦標賽第2輪賽事繼2014年之後，再度於台北田徑場舉辦，中華男足將於11日首戰前教頭蓋瑞懷特領軍的香港隊。由於本土教頭王家中臨危受命，上任僅訓練4天就要出戰，要搶下本輪冠軍晉級明年的4強決賽，幾乎是「不可能的任務」。

「很多人等著看我們笑話，我們也不能給自己藉口，在主場要拿出應有的態度。」王家中說：「足球除了整體戰術之外，臨場沒有退路時能否激發出意志力，特別是在主場，這點也很重要。儘管只有4天訓練備戰，還是要全力以赴！」

中華隊上屆在東亞第2輪不敵北韓、香港，但擊敗關島免於墊底，保住本屆從第2輪踢起的資格。本屆自首輪晉級的球隊為蒙古，中華隊雖有主場優勢，但也面臨多項利空衝擊，加上北韓、香港仍是勁敵，硬仗難免。

首先因為足協10月才完成改選，沒有留下9月約滿的懷特，男足要找本土教練救火，但階段性任務只到年底，人選難覓，最後請U19教頭王家中臨危受命，以既有班底、最短時間進入狀況為原則。

此外，後防少了台灣、西班牙混血好手殷亞吉，「台灣隊長」陳柏良因參加教練講習，趕不上首戰香港，前旅外好手陳浩瑋剛服完補充役，體能和其他剛踢完國內聯賽的本土國腳一樣，都不在狀況內。甫結束對岸中甲賽事的溫智豪，可能要扮演吃重角色。

「智豪剛踢完職業聯賽，稍微休息恢復一下，目前練習狀況最好，」王家中說，溫智豪擔任墮後中場，能了解他要打的戰術，也在訓練中指揮隊友，「他有領導特質，希望能多幫到其他球員。」

(中國時報)