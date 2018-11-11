東奧正名政府不管 體壇心寒

2018年11月11日 04:11 中國時報 黃邱倫

2020東京奧運正名公投即將在11月24日的大選投票日同時進行，國際奧會（IOC）多次發文表達不可行，並且傳出有可能因為政治力介入，而在月底於日本東京召開的執行委員會中被提出討論，進而停止中華奧會的會籍。其實總統蔡英文只要一句話就能化解危機，但她卻不作為，放任台灣運動員陷入恐慌中，真是不該！

當前情勢IOC已兩度發文給中華奧會，主席巴赫甚至語帶玄機的打探，如果我國執意推動正名的話，將面臨執委會的懲處。

目前國內不少運動員憂心忡忡，深怕一旦中華奧會遭到停權後將影響他們的參賽權益。然而根據公投法投票結果第3條規定「有關重大政策者，應由總統或是權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。」總統有權決定擱置，並且兩年內不得重提相同公投案。

也就是說即便24日東奧正名公投過關，蔡英文仍可以選擇擱置它，這麼簡單的一句話，其實可以在公投案還沒進行前就說清楚講明白，將此次危機消彌得無影無蹤，可惜總統沒有這樣做。

幸好公投法上規定的「權責機關」可以做必要處置，此次東奧正名公投的權責機關就是中華奧會，因此，就算是總統不作為，中華奧會仍可以選擇不執行。畢竟，中華奧會是民間單位，政府無權要求中華奧會改名，正如同政府憑什麼下達命令要百姓改名字，這根本就是不合理的要求，面對無理的要求當然可以拒絕。

IOC早在5月4日來函，當中就指出根據1981年「洛桑協議」，中華奧會無權更改名稱，因此這次東奧正名公投根本就是假議題，同時也是一場打不贏的戰爭，但政府卻放任危機擴大，不肯維護運動員的權益，讓台灣運動界人士心寒不已！

(中國時報)