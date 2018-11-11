老闆一心擺爛 騎士一勝難求

騎士老闆泰勒太想磨練菜鳥後衛塞克斯頓（右），反而造成球隊內部氣氛動盪不安。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

實在很難想像為何過去4年都闖NBA總冠軍賽，更獲2016年總冠軍的克里夫蘭騎士，只是今年夏天「小皇帝」詹姆斯跳槽洛杉磯湖人後，新球季至今僅拿1勝10敗，跌到東區墊底的超級爛隊地步，少了詹皇，真有差那麼多嗎？

就算沒有詹姆斯壓陣，騎士還有洛夫、崔斯坦湯普生、J.R.史密斯等2016年奪冠成員，甚至克拉克生、柯佛、胡德、塞克斯頓等人也屬可用之兵，騎士戰績還這麼爛的主因，恐怕還是騎士高層授意，尤其是爭議頻傳的老闆泰勒。

新球季還沒開打之前，騎士內部氣氛就很詭異，結果沒多久就傳出高層授意降低史密斯、柯佛與佛萊等老將上場時間，改給年輕新秀更多磨練機會，尤其是今年第8順位選來的塞克斯頓，造就老將們相當不滿，甚至大鬧內訌。

最後證實這些高層授意，都是泰勒親自下令，甚至泰勒還怕球隊狀態還不夠亂，開季6連敗的同時，就把2016年冠軍教練泰隆盧掃地出門，等於把所有問題都歸咎於泰隆盧領軍不力，但在明眼人來看，泰勒只是自取其辱。

如此一來，老將根本無心戀戰，只能輪流公開要求騎士趕緊把自己交易出去，新秀雖獲充裕上場時間，卻像「揠苗助長」一樣，場上表現始終起伏不定，結果就是老的沒心、小的不行，也讓剛接騎士兵符的祖魯根本帶不動球隊。

泰勒心態相當明顯，就以磨練為由，就算球隊連敗不止也沒差，最多再換總教練而已，本季順勢擺爛到底，換取明年選秀較佳順位，也替球隊找來更多未來之星，只是騎士再這樣爛下去，不僅丟掉球迷的心，也讓球隊形象跌到谷底！

(中國時報)

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