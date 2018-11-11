印度超華麗婚禮 大賺觀光財

2018年11月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

有新創公司看準印度婚禮中的商機，設立網站讓新人賣自己婚禮的門票。圖為參加婚禮的西方女性觀光客與印度賓客自拍。（摘自網路）

印度每年有數百萬對伴侶結婚，他們的婚禮以華麗歌舞及繁複儀式聞名，通常會慶祝好幾天。有新創公司看準其中的商機，設立「Join My Wedding」網站，讓新人在網站上開賣自己婚禮的門票，開放素昧平生的外國人參加同歡，體驗異國文化。

住在印度德里的基金經理喬涵去年11月結婚典禮上400位客人中，有2位與喬涵素昧平生的貴客：澳洲旅遊部落客史蒂文斯和高爾。他們透過印度一家新創公司「Join My Wedding」，花費200美元（約台幣6205元）參加喬涵為期2天的婚禮。

網賣門票 邀陌生人喝喜酒

喬涵受訪表示，自己在網路預訂結婚場地時發現這個網站，「它概念很新鮮，我們並不排斥，也藉此認識其它國家的人，這讓人感到興奮」。Join My Wedding網站從中牽線，喬涵說，他們先與2名部落客對談，「我們簡短自我介紹，包括職業等基本資料，及婚禮現場會有哪些安排，也告訴他們應該要穿怎麼樣的服裝」。

Join My Wedding的運作方式是，印度準新人在網站上列出婚禮細節，供外國旅客選擇，並購買婚禮的門票。大部分收入分給新人，網站則收取部分費用。

歌舞美食 特色文化全體驗

網站創辦人帕坎儀說，印度婚禮充滿大量傳統文化的元素，包括在地人、食物、習俗、裝飾、音樂等，幾乎無所不包。

帕坎儀說，她開公司的構想，源自於她錯過一場朋友的婚禮，而她決定專攻印度，則是因這個國家的婚禮「世界聞名」，但是大部分外國人除非有透過關係，否則都沒有機會參與。到目前為止經過網站撮合，已經有超過100場婚禮開放遊客入場。

帕坎儀指出，「一次體驗所有文化元素，與當地人建立有意義的關係，對遊客來說有很大的吸引力。雖然和數百人一起參加，但你是重要的客人，有人會照顧你，不用擔心安全」。

印度導遊沙爾瑪認為，熱鬧歌舞與精細繁複但意義深遠的儀式，使印度人的婚禮生意盎然。這就是外國遊客感興趣的原因。他說，「西方婚禮的事物很漂亮，他們在教堂完婚，然後可能開一場派對。但每件事都好像太制式化。在這裡，（婚禮途中）一定會有人開始跳舞，各種東西五彩繽紛，源源不絕的食物，以及儀式」。

豪奢歡愉 婚禮旅行商機旺

專門為印度富裕家庭規畫婚禮的顧問布納估計，印度婚禮產業規模高達400億美元（約台幣1.2兆元），隨著人口和中產階級增加，市場每年成長約20％。而且幾乎所有行業都會受惠，例如娛樂表演、飲食、旅館以及裝飾。

此外新商機也應運而生。現在印度有許多旅行社看準這股趨勢，針對外國觀光客推出套裝行程，讓他們在遊玩期間參加印度結婚典禮。對準新人而言，邀請外國人會讓婚禮更有趣。

印度人非常講究排場，辦婚禮絕不吝嗇。每年的印度結婚旺季，金價都會上漲，甚至會影響消費者物價指數（CPI）。布納說，婚禮旅遊是印度持續蓬勃的產業，與醫療旅遊類似。

(中國時報)