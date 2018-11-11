天長到地久－日人瑞夫妻牽手80年 全靠耐心

日本人以長壽聞名。四國地區一對夫妻今年7月獲金氏紀錄認證為「全球仍在世的最長壽夫妻」。他們結縭超過80年，現在先生108歲、太太100歲，婚姻延續超過80年。太太表示，自己是維持這段長壽婚姻最大功臣：「因為我非常有耐心」。
住在四國香川縣的人瑞夫婦松本政雄與松本宮子，兩人年齡加起來超過208歲。他們在1937年結婚，因為國家陷入戰爭，丈夫政雄被徵召到海外，沒有辦法舉行婚禮。
松本夫婦現在一起住在養老院，獲得金氏紀錄不久後，養老院幫他們辦慶祝活動。宮子拿著金氏紀錄證書，握住旁邊丈夫的手，接受眾人鼓掌喝采。
談到獲得金氏紀錄，宮子笑著說，「我感動得快要哭了」。說到兩人如何在漫長歲月中維持婚姻和諧，松本太太透露祕訣「都是因為我非常有耐心，真的」。女兒廣美則說，「他們進入人生的最後一章，創下這個紀錄（對他們）是很大的表揚。我希望他們繼續過著平安的日子」。
回顧以往的相片，政雄在戰爭期間多次被派到海外，所幸都能安然返國，之後在當地港務局擔任職員。如今兩人已兒孫滿堂，整個家族多達60人，前不久才歡喜迎接第25名曾孫的誕生。
英國一位百歲人瑞諾拉近日與小她26歲的葉茲結婚。他們愛情長跑30多年終於結為夫妻，完成女方夢寐以求的夢想。
諾拉坐著輪椅，與葉茲在登比郡一家飯店舉行婚禮，親友們出席見證感動流淚。諾拉說，「婚姻是值得等待的」，她不認為年齡差距是問題，相信丈夫什麼都願意替自己做。被問到長壽祕訣，她說，自己常跟好朋出去跳舞，「我活得很好，很享受」。
諾拉曾在高爾夫球俱樂夫擔任服務生與廚師。她18歲時嫁給第一任丈夫，但前夫於1970年代過世。諾拉再嫁，第二任丈夫後來也去世。30多年前，諾拉在舞蹈班上遇到葉茲。離過婚的他當時對諾拉一見鍾情，他說，是諾拉教會笨拙的他跳舞。
兩人交往了很久很久以後，葉茲向100歲的諾拉求婚。諾拉說，從前交往時並沒有結婚的打算，但隨著時光的流逝，她越來越覺得這是個好主意。至於蜜月，他們並沒有考慮，只是單純享受當下而已。
根據金氏世界紀錄，創下全球紀錄的最長壽夫妻是挪威的多文夫婦。丈夫葛登於2004年辭世時，兩人年齡加起來一共是210歲1個月又34天。
(中國時報)