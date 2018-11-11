天長到地久－日人瑞夫妻牽手80年 全靠耐心

2018年11月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

日本四國香川縣的松本夫婦榮獲金氏紀錄認證為全球仍在世的最長壽夫妻。圖為先生政雄與太太宮子一起拿著金氏紀錄證書。（路透）

日本人以長壽聞名。四國地區一對夫妻今年7月獲金氏紀錄認證為「全球仍在世的最長壽夫妻」。他們結縭超過80年，現在先生108歲、太太100歲，婚姻延續超過80年。太太表示，自己是維持這段長壽婚姻最大功臣：「因為我非常有耐心」。

住在四國香川縣的人瑞夫婦松本政雄與松本宮子，兩人年齡加起來超過208歲。他們在1937年結婚，因為國家陷入戰爭，丈夫政雄被徵召到海外，沒有辦法舉行婚禮。

松本夫婦現在一起住在養老院，獲得金氏紀錄不久後，養老院幫他們辦慶祝活動。宮子拿著金氏紀錄證書，握住旁邊丈夫的手，接受眾人鼓掌喝采。

談到獲得金氏紀錄，宮子笑著說，「我感動得快要哭了」。說到兩人如何在漫長歲月中維持婚姻和諧，松本太太透露祕訣「都是因為我非常有耐心，真的」。女兒廣美則說，「他們進入人生的最後一章，創下這個紀錄（對他們）是很大的表揚。我希望他們繼續過著平安的日子」。

回顧以往的相片，政雄在戰爭期間多次被派到海外，所幸都能安然返國，之後在當地港務局擔任職員。如今兩人已兒孫滿堂，整個家族多達60人，前不久才歡喜迎接第25名曾孫的誕生。

英國一位百歲人瑞諾拉近日與小她26歲的葉茲結婚。他們愛情長跑30多年終於結為夫妻，完成女方夢寐以求的夢想。

諾拉坐著輪椅，與葉茲在登比郡一家飯店舉行婚禮，親友們出席見證感動流淚。諾拉說，「婚姻是值得等待的」，她不認為年齡差距是問題，相信丈夫什麼都願意替自己做。被問到長壽祕訣，她說，自己常跟好朋出去跳舞，「我活得很好，很享受」。

諾拉曾在高爾夫球俱樂夫擔任服務生與廚師。她18歲時嫁給第一任丈夫，但前夫於1970年代過世。諾拉再嫁，第二任丈夫後來也去世。30多年前，諾拉在舞蹈班上遇到葉茲。離過婚的他當時對諾拉一見鍾情，他說，是諾拉教會笨拙的他跳舞。

兩人交往了很久很久以後，葉茲向100歲的諾拉求婚。諾拉說，從前交往時並沒有結婚的打算，但隨著時光的流逝，她越來越覺得這是個好主意。至於蜜月，他們並沒有考慮，只是單純享受當下而已。

根據金氏世界紀錄，創下全球紀錄的最長壽夫妻是挪威的多文夫婦。丈夫葛登於2004年辭世時，兩人年齡加起來一共是210歲1個月又34天。

(中國時報)