婚姻不治百病 光棍別怕傷心

2018年11月11日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

「找到那個特別的人，跟他白頭偕老，你會比單身時更快樂、更健康」。新近研究顯示，結婚的人患心臟病和心血管疾病死亡的風險比單身者低。不過結婚有益身體與心理健康的觀念，過去也有研究提出質疑。

今年6月一項對過去多項研究的回顧型論文，發表於《心臟》期刊（Heart）。研究者從美國、英國、日本、俄羅斯、瑞典、西班牙、希臘，總共15個國家的34項研究中，彙整200多萬名參與者的資料。

結果顯示，與已婚人士相比，單身人士（從未結婚、喪偶或離婚）罹患心血管疾病的可能性高出42％，患冠狀動脈心臟病的可能性則高出16％。單身人士死於冠心病的可能性也比已婚人士高43％，死於中風的風險則高出55％。中風風險只在從未結婚和離婚人士中出現升高，喪偶族群則不存在這個問題。

但是研究者坦承，此研究包含數個缺陷。雖然大多數分析針對多個變量進行調整，但它們在不同研究中存在差異，而且也沒有考慮一些因素，比如財務穩定性、服藥順從性和社會支持。

研究者之一的英國基爾大學心臟病學家郭俊成（Chun Shing Kwok，音譯）博士說，「即便我們捕捉到同居的效果，但家庭支持的全貌仍然很難判定」。至於婚姻對男人還是女人比較有幫助？他的回答很保守，「本研究結果表明，男性和女性都可以從婚姻中受益」。

結婚讓人更幸福、更健康的觀念，早已面臨挑戰。去年發表於《社會力量》季刊網站的論文《婚姻與健康的模糊關聯》，動搖了結婚有益健康的說法。社會學家卡爾敏在文中報告瑞士家庭研究小組的發現。該小組花費16年對具有全國代表性的1.1萬多名瑞士成人進行調查。參與者每年要回答一套關於自己整體健康狀況的問卷，以及另一套關於疾病的問卷。

如果婚姻有益健康，那麼這些瑞士人婚後報告的整體健康狀況理應比單身時好，疾病應該比較少。如果婚姻所謂的益處具有累積效應，人們走上這條路以後應該會變得更健康。

但事實並非如此。他們的健康狀況比單身時差了一點。而且隨著時間推移，狀況沒有改善，而是往往惡化。在疾病方面，婚姻根本沒有產生任何影響。與單身時相比，他們所患的疾病並沒有增加或減少，疾病水平也沒有隨著婚姻的延續而產生變化。

另外，2012年發表在《個性與社會心理學期刊》的一項回顧性研究指出，人們婚後的健康狀況並不會改善。新婚者會享受到短暫的「蜜月效應」，剛開始對自己的生活感覺更滿意一點。但之後幸福感會慢慢下降，最終對生活的滿意程度與單身時沒有差異。

(中國時報)