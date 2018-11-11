貿易、南海問題 陸美暗藏交鋒

2018年11月11日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美外交與安全對話

第二輪「中美外交安全對話」，9日在華府的美國國務院舉行，雙方對話、共進午餐，並舉行聯合記者會，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬提斯、中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸國防部長魏鳳和共同出席。儘管雙方語氣平和，但在南海、貿易等關鍵問題上，「各說各話」的發言暗藏了諸多交鋒。

蓬佩奧：無意與陸冷戰

陸美關係今年以來麻煩不斷，無論是經貿、安全或外交上都面臨很大壓力和挑戰，兩國軍方也多次出現摩擦，這次對話可說在兩國戰略互信墜入低點的背景下舉行，對話的重點是安全，但貿易戰才是兩國關係趨緊的導火線。

在會談中，美方並未就經貿問題多作表態。蓬佩奧僅表示，美國並不想與大陸進行冷戰或圍堵大陸。他也在修辭上下功夫，軟中帶硬地說「相反地，我們想確認，中國以負責任與公平的行動，支持兩國的安全和繁榮。」

習川會前 陸提貿易談判

陸方則抓緊機會，在月底「習川會」前重申希望就貿易問題展開談判的立場。楊潔篪表示，在陸美貿易問題上不尋求解決的辦法，不光對陸美造成損害，還會損害全球經濟。他說：「協商大門仍然敞開著。我們不要忘記，雙方的經貿關係在之前如何成功地走過風雨。」

雙方在南海問題上也是針鋒相對。楊潔篪批評美軍在南海的行動，表示美國應立即停止派軍艦及戰機到大陸聲稱擁有主權的島礁，停止破壞大陸主權及安全利益。他說，任何國家都不該以任何藉口在這個地區搞軍事化。在南海並不存在妨礙自由航行的問題，以自由航行為名採取軍事活動的做法是站不住腳的。

南海風雲無解 各說各話

馬提斯則強硬地重申，美方在南海的行動與任務都遵守國際法與國際海事規則，將繼續在國際水域和空域執行任務。但他也放緩語氣表示，雙方對話「坦誠」，兩軍也正在尋求維持通訊暢通、降低誤判風險的方式。

大陸國防部長魏鳳和表示，這次對話是陸美兩軍進一步在戰略上溝通。他說，陸美都是大國，和則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

雙方也討論了北韓問題。蓬佩奧表示，在北韓等眾多國際問題上，美國維持與大陸的關係與合作至關重要。楊潔篪則重申北京對朝鮮半島無核化的承諾。

(中國時報)