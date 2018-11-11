貿易、南海問題 陸美暗藏交鋒

「中美外交安全對話」9日在華府的國務院舉行，美方代表包括國務卿蓬佩奧（左二）、國防部長馬提斯（左一），陸方代表包括中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右二）、大陸國防部長魏鳳和（右一）。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
陸美外交與安全對話

第二輪「中美外交安全對話」，9日在華府的美國國務院舉行，雙方對話、共進午餐，並舉行聯合記者會，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬提斯、中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸國防部長魏鳳和共同出席。儘管雙方語氣平和，但在南海、貿易等關鍵問題上，「各說各話」的發言暗藏了諸多交鋒。

蓬佩奧：無意與陸冷戰

陸美關係今年以來麻煩不斷，無論是經貿、安全或外交上都面臨很大壓力和挑戰，兩國軍方也多次出現摩擦，這次對話可說在兩國戰略互信墜入低點的背景下舉行，對話的重點是安全，但貿易戰才是兩國關係趨緊的導火線。

在會談中，美方並未就經貿問題多作表態。蓬佩奧僅表示，美國並不想與大陸進行冷戰或圍堵大陸。他也在修辭上下功夫，軟中帶硬地說「相反地，我們想確認，中國以負責任與公平的行動，支持兩國的安全和繁榮。」

習川會前 陸提貿易談判

陸方則抓緊機會，在月底「習川會」前重申希望就貿易問題展開談判的立場。楊潔篪表示，在陸美貿易問題上不尋求解決的辦法，不光對陸美造成損害，還會損害全球經濟。他說：「協商大門仍然敞開著。我們不要忘記，雙方的經貿關係在之前如何成功地走過風雨。」

雙方在南海問題上也是針鋒相對。楊潔篪批評美軍在南海的行動，表示美國應立即停止派軍艦及戰機到大陸聲稱擁有主權的島礁，停止破壞大陸主權及安全利益。他說，任何國家都不該以任何藉口在這個地區搞軍事化。在南海並不存在妨礙自由航行的問題，以自由航行為名採取軍事活動的做法是站不住腳的。

南海風雲無解 各說各話

馬提斯則強硬地重申，美方在南海的行動與任務都遵守國際法與國際海事規則，將繼續在國際水域和空域執行任務。但他也放緩語氣表示，雙方對話「坦誠」，兩軍也正在尋求維持通訊暢通、降低誤判風險的方式。

大陸國防部長魏鳳和表示，這次對話是陸美兩軍進一步在戰略上溝通。他說，陸美都是大國，和則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

雙方也討論了北韓問題。蓬佩奧表示，在北韓等眾多國際問題上，美國維持與大陸的關係與合作至關重要。楊潔篪則重申北京對朝鮮半島無核化的承諾。

(中國時報)

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