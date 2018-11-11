陸美戰略關係 競爭非敵對

2018年11月11日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

一度卡關的第二輪「中美外交安全對話」昨日順利舉行，陸美雙方均表示本次會談是坦誠、建設性及富有成果的。對此，淡江大學國際事務學院院長王高成認為，本次對話的一大意義是，釐清了雙方戰略關係是「競爭」而非「敵對」，且可看出美國當前重視南海與北韓去核，大陸則較在意台灣及南海議題。

陸美雙方高層恢復對話，讓兩國關係露出正面發展的曙光，但美國總統川普仍是一大變數，關鍵還是要看本月底舉行的「習川會」發展。

王高成指出，看起來陸美對話有被推遲，現在恢復讓雙方關係朝正面發展，此時間點也明顯為月底G20峰會時將舉行的「習川會」作鋪陳。而本次對話重要意涵在於釐清雙邊戰略關係，美國國務卿蓬佩奧說不遏制大陸、不重回冷戰，比之前美國副總統彭斯的演說緩和多了。大陸也稱不準備取代誰。雙方在重大議題或有分歧，但透過對話仍有助於降低敵意提升互信。

王高成表示，本次美方表態，也與美國期中選舉的結果有關聯，過去川普想拉高陸美對抗態勢以爭取保守選民支持，但選後川普失去眾院，面臨一定程度制衡，這也讓川普意識到一味透過對抗無助於支持度和選情，故對陸政策有緩和跡象。

「競爭不等於敵對，競爭也能合作。」王高成說，川普回到美國前幾任總統的作法，雙方仍是「戰略競爭關係」。

王高成強調，大陸國防部長魏鳳和本次講話算強硬，對於美國意圖打「台灣牌」中共表達警示。拿美國南北戰爭比喻，意在讓美國了解大陸不容許國土分裂；隱含必要時將用武力。中共對當下台美關係發展感到憂慮與不滿，希望美方不要介入。

不過，王高成也認為川普還是最大的變數；這不只與大陸，在川普的「施政風格下」美國與世界各國都有這種問題，因此未來陸美關係走向，還是要看月底的習川會發展。

(中國時報)