加州大火 大咖明星逃離豪宅

美國加州北部山林野火8日開始快速一路延燒，導致天堂鎮全鎮陷入火海。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
野火9日蔓延至馬里布豪宅區，居民被迫疏散，附近公路也關閉。一名婦女難過地望火哀嘆。（路透）

美國加州8日爆發3場大規模山林大火，北部野火已造成9人死亡、35人失蹤，南部野火則步步進逼好萊塢明星聚居的知名海濱度假小鎮馬里布（Malibu），9日當地全面疏散，連女神卡卡、威爾史密斯及實境秀女星金卡戴珊也打包離開豪宅，並透過社群媒體向粉絲報平安。

北部的坎普野火（Camp Fire）源自內華達山脈的普盧默斯國家森林，在強風助長下迅速蔓延逾300平方公里，還吞噬了擁有2.7萬居民的天堂鎮，當地逾6700棟建築物付之一炬、共15萬人緊急撤離。已尋獲9名罹難者遺體，其中5人陳屍在燒焦的車內，3人在屋外，1人在家中，另有3名消防隊員受傷。

目前火勢僅有5％受到控制，大火成因尚無法確定，但太平洋瓦斯與電力公司通報，大火發生前15分鐘，天堂鎮附近有1條輸電纜短路、1座輸電塔受損。

另2起嚴重火災伍爾西野火（Woolsey Fire）與希爾野火（Hill Fire），起火點則在洛杉磯西北方64公里的千橡市附近，延燒面積已超過140平方公里。伍爾西野火直接威脅到有1.3萬人口的馬里布與鄰近的卡拉巴薩斯，許多好萊塢明星居住在此。

女神卡卡9日在社群媒體IG表示「今天上午稍早撤離家園」，金卡戴珊同日也貼文稱自己剛結束旅行返家，但「只有1小時能收拾，接著又要從家中撤離」，她的丈夫、饒舌歌手肯伊威斯特隨後也報平安。影帝威爾史密斯亦拍下大火照，並帶著家人離開。

正在賭城表演的歌手雪兒十分擔心自己在馬里布的住宅是否安然無恙，以《水底情深》獲奧斯卡獎的導演吉勒摩戴托羅也透過推特表示，家中收藏品可能已化為灰燼，但所幸他安全無虞，並對當地居民表達關切。猛烈的火勢據報也摧毀了知名電視影集《西方極樂園》（Westworld）的1個拍攝場景。

現階段全加州有多達16場森林火災、共25萬人需要緊急疏散。官方已針對該州北部多數地區發布「紅旗警告」，意味在24小時內可能發生重大火災。

(中國時報)

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