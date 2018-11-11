納瓦洛警告華爾街 別插手貿易戰

2018年11月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著美陸爭端升級，傳出多位華爾街高層與兩國官員會面，敦促雙方達成解決方案。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛9日猛烈批評，指責這些人是「未登記的外國代理人」，企圖壓迫美國總統川普終止貿易戰。

納瓦洛在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說中強調，貿易談判的控制權在於川普總統而非商界。他指責華爾街一干「全球化精英」企圖向川普施壓，迫使華府與北京達成協議。

納瓦洛表示，華爾街高層敲邊鼓的行為只會損害美國利益，為談判帶來反效果。他稱呼他們為「未登記的外國代理人」（unresgistered foreign agents），「他們做的所謂外交，只會削弱總統與他的談判立場，不會有任何幫助。假如產生協議，它會遵循川普總統要求的條件，而非華爾街」。

在美陸貿易問題上，納瓦洛被認為持鷹派觀點。他說，「川普總統有勇氣和智慧挺身對抗全球主義精英，挺身對抗世界上那些實施不公平貿易、非對等貿易、高關稅和高非關稅壁壘的國家。全世界把美國當成銀行」。

納瓦洛接著說，「川普在解決這些問題上做得非常出色，他不需要華爾街幫忙搞穿梭外交。把你們高盛的錢放到俄亥俄州達頓市，投資美國吧」。

曾任美國財長與高盛集團主席的鮑爾森，7日在新加坡演講時警告，美國和大陸之間正在豎起新的「經濟鐵幕」，將抹煞全球化帶來的利益。鮑爾森日前與黑石集團執行長史瓦茲曼等華爾街高層會晤美陸官員。

另外，有消息傳出川普有意在年底將商務部長羅斯換掉。早在年初就有媒體爆料，羅斯並不受川普青睞。川普經常向白宮幕僚抱怨，說羅斯不懂貿易。羅斯現今是主導美中貿易談判的關鍵人物。

(中國時報)