王文淵：兩大對打 台灣準備長期抗戰

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中國時報
／台北報導

台塑集團兩年一度的企業運動會於昨（10）日舉辦，台塑企業總裁王文淵提到陸美貿易戰，指「看不到緩和的跡象」，台灣要「做好長期抗戰的準備」。對於明年景氣。他說「看不清楚」，受貿易戰影響，明年的市場變數太大。

看陸美貿易衝突，王文淵認為「兩邊都下不了台，僵持不下」；即使美國期中選舉後，情況已經產生微妙變化，但還是要看11月底陸美在G20峰會上有什麼樣的協商結果。

王文淵於台塑運動會致詞時表示，陸美貿易戰從今年下半年開始，以目前情形來看，好像看不到緩和的跡象，而台灣和這世界前兩大經濟體經貿關密切，一定也會受到相當程度的波及，要台灣「做好長期抗戰的準備」。

至於陸美貿易戰有沒有影響到台塑？他說台塑的大陸廠主要供應大陸內銷，而貿易戰針對大陸外銷部分，但仍有可能受到間接影響。

王文淵透露，今年前3季在全球經濟景氣持續好轉情況下，台塑企業獲利和去年相當，第4季預估也和去年「差不多」，要歸功於全體員工，所以台塑集團員工今年領的年終獎金，至少會維持在6個月，差別在額外的獎金要加多少。

台塑集團企業運動會邀來前總統馬英九、新北市長朱立倫，今年是台塑集團兩位創辦人王永慶、王永在逝世10周年、4周年，除了運動會、園遊會外，也舉辦了「緬懷創辦人紀念特展」。

重頭戲「主管5000公尺慢跑」，由王文淵鳴槍、馬英九領跑。台塑集團三娘李寶珠每天都有運動習慣，也下場跑了2圈半，心情看起來相當好。台塑集團常務委員王瑞瑜則表示，自己除了出差或生小孩，自1984年留學回國來每次都有參加運動會，這也是為了要讓創辦人的精神遺志不斷傳承下去。

(中國時報)

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