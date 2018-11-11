北京台辦未整併 于慶豐接手

2018年11月11日 04:11 中國時報 藍孝威 、 陳君碩 ／北京─台北報導 ／北京─台北報導

北京市9日公布新組建的機構，結果顯示市台辦並未被整併，並明確將市港澳辦，掛牌於市外辦。同時，懸缺半年的北京市台辦主任，8日正式到職，由年僅48歲的北京市順義區委副書記于慶豐接任。

公開資料顯示，于慶豐1970年6月生，漢族，黑龍江佳木斯人，開始工作後，從北京市公安局宣武分局政治部開始歷練，2006年底開始，于慶豐擔任共青團北京市委副書記、順義區委常委、區政府副區長，2016年12月任北京市順義區委副書記。中共北京市委組織部官網10月29日張貼「任前公示」的公告，指出于「擬任市委工作部門正職」，據知情人士透露，于已於8日正式到職北京市台辦主任。

年僅48歲 台商盼新人新政

對於這位年僅48歲的台辦主任，多數台商都對他相當陌生。一位資深台商表示，從未和于接觸過，只知道他8日才剛到職。兩位北京台協的幹部也說，北京市台辦主任已懸缺半年，台商們也是2天前才知道于慶豐剛到職，對於這位年輕市台辦主任，台商也期待新人新政。

此外，北京市日前公布機構改革方案，10家新機構8日正式掛牌組建，明確將「市政府港澳事務辦公室」掛牌於「市政府外事辦公室」。這也顯示，北京市台辦與北京市港澳辦，並未如福建、山東等省分般整併。

政大東亞所所長王信賢昨受訪表示，目前已公布的地方機構改革可看出，台辦調整有三種模式，一是整併、二是放到統戰部，三是維持原狀。北京雖然是首都，看似具指標意義，但他直言，北京很多涉台業務，直接由中央台辦負責，重要性也因此被削弱一些。

總體編制考量 補正局資歷

王信賢分析，這次地方機構改革是全面性的，非針對台辦，因此各地會有總體編制考量，目前公布的省市區仍有限，還無法簡單歸納出邏輯，也不宜簡單推導成中央台辦也會整併。

對於于接任北京市台辦主任，王信賢表示，觀察其資歷，屬於地方官僚背景出身，不是涉台或統戰系統，某種程度上是來補一個「正局級」資歷，較屬於「過水」性質。

(中國時報)