陸仲裁認同率增 台商盼重智財權

2018年11月11日 04:11 中國時報 藍孝威 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

大陸國台辦投訴協調局局長王剛近日表示，目前有越來越多台商，願意利用仲裁方式解決糾紛，台商對大陸仲裁公正的認同率也逐步增高。他強調，對台胞、台商的權益保護工作要走法治化、多元化道路，多發揮法律調解、仲裁的作用。北京資深台商指出，許多台商遭遇智財權遭侵害的經歷，習的表態讓他們看到希望，盼大陸政府能說到做到。

中新網報導，大陸商務部統計，今年1月至8月，大陸共批准台資投資項目3265個，比去年同期增長29.6%。2017年海峽兩岸貿易額達到1993億美元，截至去年底，台商對大陸投資額累計超過671億美元。台商依舊是推動大陸經濟發展的重要力量。

王剛近日在在蘇州涉台仲裁中心指出，協調涉台糾紛一定要依法辦事，「部分地區依舊存在招商工作不規範的現象。加上大陸用工成本上升等問題，涉台糾紛仍時有發生。」他說：「要讓台商知法守法、在商言商。讓台商增強對大陸法治環境的認同」。

王剛強調，各地台辦對台商的權益保護工作要走法治化、多元化道路，「多發揮法律顧問、仲裁、調解作用」。他透露，台商對大陸仲裁公正的認同率，已經達到較高水平，越來越多台商，願意通過仲裁方式解決糾紛。

北京資深台商黃紫玉表示，大陸國家主席習近平在多個場合承諾，要落實保護智慧財產權，侵權者應予嚴懲，她樂見習的表態，並舉自己的「紫玉山莊」商標為例，就被大陸其他集團冒用，她已提出控告，索賠8億元人民幣，堪稱史無前例。

一位方姓台商說，他1994年在北京創立化工材料公司，並註冊了商標，但陸籍的副董事長暗中設立一家性質完全相同的公司，甚至將同名商標挪為己用，現在成為一家知名的洗潔產品公司，資產超過200億人民幣。

方姓台商說，他曾數度將該副董告上法院，但因對方背景強大，每次都遭法官駁回。此次習承諾要加強保護智財權，也讓台商看到一線希望，盼能落實依法行政，保護台商權益。

(中國時報)