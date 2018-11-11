需要書的地方 再遠也要去－偏鄉飄書香 書車在路上

2018年11月11日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

佛光山雲水書坊行動圖書館開到苗栗縣頭份國小，學生在校園內大樹下閱讀。（本報資料照片）

前言：在出版產值下滑，閱讀人口下降的時代，依然有一群人用卡車載著書到台灣各個角落。2000年後政府推動「兒童閱讀計畫」，不少政府機構、媒體、圖書館和企業基金會隨後紛紛投入，開著「行動書車」深入台灣各個鄉鎮推廣閱讀。10多年過去，如今有哪些書車依舊在路上？

一開始只是想送書到需要的地方，但最後總是會愈做愈多。不只誠品、家扶，佛光山也是如此。佛光山文教基金會執行長如常法師表示，一開始星雲大師是覺得偏鄉資源短缺，想做流動圖書館，一台車載2000本書到偏鄉，後來還為偏鄉學生辦了聯合畢業典禮，也在佛光山舉辦國際書展，載偏鄉孩子到書展看書，「我們上山下海去找孩子，行動書車正是我們接觸這些孩子的起點。」

佛光山在2007年開始建置「雲水書車」，到2012年時已經有50部，每一部書車都配置一個書庫，預備有兩三萬本的藏書。如常法師表示，目前全台一共設有1260個合作地點，書車通常先去一次讓小朋友借書，一個月之後再去同一地點把書取回，「目前書車跑的公里數可以繞地球超過一圈，借書數量已超過60萬冊。」

如常法師表示，「書車跟圖書館有何不同？書車是在戶外展開的，像是停在大樹下，周圍還有藍天白雲。除此之外，書車有負責開車、帶活動的『海鷗叔叔』和『說故事媽媽』陪伴小孩閱讀，我們還會請魔術師同行，看完書的小朋友就可以看表演，增加誘因。」

如常法師表示，愈是深入偏鄉，愈會發現還有很多需要做的事，書車還是照顧不到，像是社會局曾經希望書車也能開到各地安養院，但目前還有困難，「很多偏鄉孩子都會擔心書車不會去，因為一個月只會去一次，所以無論地點再怎麼偏遠，都一定要過去。」甚至還有一台書車固定每周去一次宜蘭監獄，讓受刑人也有書可讀。

如今雲水書車不只在台灣本島，還出海到離島和海外各地。如常法師表示，目前已經有一輛書車在日本，一輛在馬來西亞，接下來佛光山會送書車到小琉球、金門、香港和大陸等地，「雖然書車的維持需要很多資源，但只要能翻轉更多人的生命，就是最好的回報。」

(中國時報)