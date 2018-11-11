不只供書 家扶陪著孩子共讀

台南家扶中心書香列車，由故事媽媽導讀，陪讀者一起讀書。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「孩子們不是不喜歡讀書，而是要有人陪著他們讀。特別是經濟弱勢家庭的孩子，家裡比較沒有陪伴閱讀的條件。」家扶基金會社工處主任藍元杉分享各地家扶中心透過行動書車推廣閱讀的經驗，「現在取得書籍的管道其實愈來愈多，如今我們不再單純只是提供圖書，更需要的是提供一個適當的環境，有人一起陪伴孩子閱讀。」

在家扶基金會正式有「書車」之前，社工原本就常開車載著書和其他物資協助經濟弱勢的家庭，2005年在得到企業資源後，開始正式購置書車，最多的時候有大約28輛。藍元杉表示，雖然書車乍聽之下很方便，但其實有些山區不適合開大車，加上每一次書車出動都需要人力、時間和資源，因此不一定每個家扶中心都會配置書車。

書車結合書屋 擴大服務區域

藍元杉表示，書車出動的時間不一定，而是各地家扶中心的社工會掌握區域內孩子的閱讀需求，聯繫村里鄰長或學校，配合規畫書車駐點和閱讀活動，久而久之也會逐漸固定時段在學校、社區公所、圖書館、公園、部落的族人活動中心、廣場等地駐點。

藍元杉表示，近年家扶基金會的閱讀活動逐漸改以定點的「書屋」為主，全台約有13間書屋，再搭配書車擴大書屋的腹地，因此書車數量減少到剩8輛，書車著重在偏鄉、離島地區，像是澎湖、高雄山區、屏東等地，「我們希望孩子不只是接觸書籍，而是希望深入規畫閱讀活動和現場陪伴共讀，甚至讓孩子參與書屋的選書。」

營造熟悉環境 伴讀效應加乘

如今雖然書籍取得管道愈來愈多，但對於家扶基金會而言，「書屋」和「書車」是專為孩子們打造的閱讀環境。藍元杉表示，「我們跟這些孩子很親近，他們也對於社工夥伴們和環境很熟悉，這是一般公眾圖書館比較難營造的環境。孩子們在熟悉的環境裡閱讀，接觸的書愈多，跟社會的連結也就愈來愈強。」

(中國時報)

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