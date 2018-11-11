誠品書車 讓閱讀變有趣

2018年11月11日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

「閱讀就是埋種籽，就算是一幅畫或一句話，都是一個機會。」誠品文化藝術基金會副執行長米君儒笑說，這10年來誠品「行動圖書館」閱讀書車，就是不停地為下一代埋種籽，「有老師問我們，如果小朋友拿書只翻兩頁不看完怎麼辦？我反問：大人不也常買了書卻沒讀完？只要有閱讀，就算只有兩頁都是好事。」

10年前，紙風車劇團、優人神鼓等表演團體到各地鄉鎮表演，推廣藝文活動，誠品書店為了共襄盛舉，準備了一台行動書車隨行，最初單純希望對看表演沒興趣的小朋友也有地方可待著。後來演變為「閱讀分享計畫」和「深耕計畫」，向民眾募集家中不再看的書，送書到需要的學校或單位，並且讓書車到當地駐點。

米君儒表示，希望每一個孩子來到書車，都能沒有負擔地挑選喜歡的書來讀，「以前有單位跟我們申請書，卻把書鎖在櫃子裡不讓小朋友隨意翻閱。或是書車到學校時，卡車側邊鷗翼一打開，小朋友總是大叫『哇』，卻不敢借書，因為學校要求交讀書報告，閱讀變成壓力很大的事。」

米君儒表示，書車須先讓小孩子對閱讀有好感，「除了要有師長陪伴閱讀，我們將書車上1000多本書按照適齡讀者身高排列，低年級繪本類、橋梁書在最下層，中間是兒少類，最高處是大人的書。這樣即使小朋友不知從何挑起，也很快能找到適合的書來讀，逐漸建立閱讀喜好。」

「閱讀能力不是被逼出來的。」米君儒希望透過書車，讓閱讀回歸自在隨性。今年誠品書車也首度選入數十本東南亞國家童書，讓新移民家長也

能講母國故事給小孩聽，未來計畫和台灣的繪本作者合作，推動「親子共譯」計畫，「不同國家的家長把童書內容翻成母語，夾在書中，讓更多新移民家長也能夠講故事給孩子聽。」

(中國時報)