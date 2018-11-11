官方串聯全台書車 不再單打獨鬥

2018年11月11日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

點開「公共圖書館資訊服務網」的「行動書車」頁面，會看見一張完整的表格，列出全台目前22間提供行動書車服務的公立圖書館，以及16家大大小小的民間單位，可見相較於10多年前偏鄉的書籍資源稀少，如今稀缺的已經不單是書。家扶基金會社工處主任藍元杉就表示，「現在書籍資源相較過去已經豐富很多，書車不再只是一次性載書給孩子而已，反需要更多的陪伴閱讀。」

曾在行動圖書館服務偏鄉長達10年的洪敦明，目前是國立公共資訊圖書館助理輔導員。他表示，台灣最早行動書車概念源自日本時期「巡迴書庫」，「初期圖書館建設不普及，圖書募集不易，所以規畫「巡迴書庫」方式巡迴台灣各地。」

如今一般概念中的行動書車，則是一台裝載著圖書，展開側翼就立刻變成小型書店的卡車。洪敦明表示，「傳統圖書館是人群走進圖書館，而行動圖書館是圖書館走進人群。不過隨著時代的變遷，為了讓閱讀更貼近生活，行動圖書館也要從純圖書借閱服務，變成多元型態的服務。」

洪敦明表示，其實有不少在偏鄉開10幾年甚至20幾年的行動書車，「因為少有整合的資訊交流，他們一直以為自己是單打獨鬥。」因此國立公共資訊圖書館近年舉辦兩屆「行動圖書館跨界實踐論壇」，串聯全台行動書車資訊，2017年起也和台北國際書展合作，用書車將書展帶到各地。

(中國時報)