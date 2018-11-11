2018年11月11日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北—西安報導 ／台北—西安報導

繼《延禧攻略》、《如懿傳》後，又一歷史劇《唐磚》近日進入台灣觀眾眼簾，原著作者孑與2認為，網文歷史小說，兼顧輕快與歷史感是必要的手法，但「整個中國歷史太長太重，權謀太多，讀完覺得天空都黑暗了。」而「穿越」便是他替現代人圓夢卻又不失輕鬆的方法。

作者孑與2 輕鬆看歷史

「都說『夢回盛唐』嘛！現代人的現實太沉重，做做夢多好。」孑與2的《唐磚》是2012年在起點中文網開始發布的歷史小說，當時便被譽為「給歷史小說帶來顛覆性的突破」。迄今點閱率破千萬，孑與2也以這部作品獲第一屆網路文學雙年展銅獎，後來又陸續發表《大宋的智慧》、《銀狐》與《漢鄉》，去年他被評選為網文之王的百強大神，今年又在「橙瓜網路文學獎」評選中位列12主神。

孑與2的歷史小說都是透過現代人穿越回古代而展開，至今已帶著讀者回到唐、宋及漢朝，「現代人與古代人在思維、生活習慣的碰撞，可以說是網路歷史小說的一大爽點。」《唐磚》便讓現代人到了古代，輕而易舉提煉出細鹽，替重傷的太子輸血，舉辦拍賣會充實國庫等。

熟讀歷史 每日寫6000字

「李世民時的盛唐，多麼被視為中華兒女的驕傲，但實際去看李世民這個人的歷史，囚父、弒兄、殺弟……愈看愈寫會愈覺得傷心。」孑與2認為，與其「把帝王高大化」不如去感同身受他的處境。

為了寫好歷史，熟讀歷史是孑與2的基本功，「在寫《唐磚》之前，花了1年的時間讀《前唐史》、《後唐史》、《資治通鑑》等。」近年IP改編當道，而孑與2卻不太有興趣自己參與影視改編，他指出：「電視觀眾可能更想看愛情，但我覺得改編總往愛情上靠讓人難受。」

目前正為《漢鄉》每日更新6000字的孑與2，希望透過自己筆下的故事，讓年輕讀者「至少要知道司馬遷，別忘了衛青、霍去病！」

(中國時報)