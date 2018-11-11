唐朝裝束風格 流行混搭

大陸裝束復原團隊經過考據後，重現初唐帷帽裝束。（裝束復原團隊提供）

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中國時報
／台北—西安報導

如實復原漢服，研究歷代輿服制度，近年參與多部影視劇、話劇服裝、化妝、道具設計且受到國際媒體關注的「裝束復原小組」，看近年影視劇的服裝造型，雖難免有「混搭」情況，但已然讓更多觀眾對古代裝束的審美有較深的認知。

裝束復原團隊今年甫參與製作了「『穿』越唐朝大型城市歷史影像秀」和「最憶長安，最美畢業季」活動，透過裝束讓人一秒穿越回唐朝。

裝束復原小組美術組組長胡曉以影視劇中的裝扮為例，指出「比較共通性的狀況是，服裝都是混搭的。」他指出，和今日的流行時尚一般，「唐代的流行變化快速，不同時期的裝束風格很不同。」

胡曉指出，過去提到唐朝的仕女，印象就是豐腴，實則「看古畫中初唐時的女子，如永泰公主的畫像其實是很高（身兆）的，到天寶年後，國力強、經濟條件好，加上女性的自信，才流行豐美。」

另一方面，胡曉認為過去女性的審美，與文人士大夫的審美有時存在著落差，在古畫中的女性總是溫婉居多，但在一些墓室壁畫中所見的仕女圖，八字眉、著男裝亦大有存在者。

近年大陸漢服熱，愈來愈多觀眾對歷史劇的服裝、造型有所要求，胡曉認為這便是刺激成長的動力，儘管就裝束復原小組的專業角度看來，影視劇的裝束仍有進步空間，但近年歷史劇對漢服熱亦有推波助瀾的效果。

(中國時報)

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