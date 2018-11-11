關渡宮祈福路跑 3200人響應

2018年11月11日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北台灣歷史最悠久的媽祖廟台北關渡宮10日舉辦「關渡宮公益祈福GO」，邁入第5屆的活動邀請超馬好手林義傑擔任公益大使，吸引超過3200人共襄盛舉，現場更捐贈20萬元予財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，北市副市長陳景峻也出席一同關懷弱勢族群、做公益。

「第5屆關渡宮公益祈福GO」昨盛大登場，主辦單位關渡宮今年加碼提供參賽好禮，如限量媽祖金屬獎牌、完賽平安符等多項好禮，吸引逾3000人參與。關渡宮董事長陳玉坤表示，盼透過運動公益，宣揚媽祖慈悲精神。中國時報執行副總經理張蔭泉表示，與關渡宮已合辦5年祈福路跑，一同為全民健康盡一份心力。

本次賽程全長約7.6公里，從關渡宮旁水岸公園出發，民眾可一覽關渡平原風光及水岸景色，風景十分怡人。主辦單位表示，希望透過運動公益活動，發揚媽祖大愛的精神，讓更多年輕人接觸媽祖文化，活動現場也安排許多精采表演，邀請大改樂團表演及電音三太子來為民眾加油打氣，氣氛熱烈。

活動賽會的抽獎好禮也是亮點之一，獎項除有價值6萬5800元哈特佛機車、台灣三洋洗衣機、捷安特腳踏車、飛利浦電子鍋等家電外，關渡宮更加值為大眾祈福，提供了100個豬年全年度光明燈，獎項多達200個，讓民眾跑出健康也帶好禮回家。

(中國時報)