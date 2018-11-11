侯友宜拚新北 從樹林出發

2018年11月11日 04:11 中國時報 葉德正 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

直搗綠營票倉！國民黨新北市長候選人侯友宜十大聯合造勢晚會10日開跑，首站選在綠營傳統票倉的樹林區舉行，新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場助講，侯友宜細數在樹林地區政績與未來建設，民眾歡呼聲嗨翻體育館，要翻轉樹林傳統綠大於藍的局面。

侯友宜過去民調在第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）多次輸給對手蘇貞昌，侯友宜10日起舉行10場造勢晚會，首場就在樹林，選前黃金周則選在土城，展現想翻轉綠營票倉的決心。

大咖攜手站台 嗨翻體育館

昨包括新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都到場，加上第7選區議員藍營候選人號召，把小小樹林高中體育館擠得水泄不通，侯友宜進場時，支持者擠成一團，就想握到侯友宜的手，展現侯的高人氣。

侯友宜說，從樹林、三峽、鶯歌國民運動中心蓋起來，另還有公托、托老中心，這些建設都有他參與的身影，是老縣長蘇貞昌過去沒做的，未來他除要把朱市長推動的三環三線通車，更要擴增到三環六線，讓新北市交通血脈暢通。

侯友宜也酸對手蘇貞昌從深澳燃煤電廠議題開始，始終不願表態，並強調直到自己與學者、人民站出來，中央卻決定觀塘換深澳，這種沒把人民健康放在心裡的政府，一定要換掉，要民眾站出來投下神聖一票，他也要用正向選舉的力量，對抗對手抹黑。

端交通牛肉 喊擴三環六線

朱立倫致詞自嘲自己4年前大家都說他穩贏，最後卻差點輸給對手，替侯友宜催票，呼籲民眾一定要出來投票。

侯友宜除為自己新北選情全力衝刺，昨也前往新竹縣輔選黨籍縣長候選人楊文科。侯友宜說，他跟楊文科都曾做過「副的」，2人站在一起，「副的對副的，就是『副副得正』」，要大家展現氣勢，與楊文科一起努力、打拼，邁向勝選之路。

(中國時報)