民調滿天飛 龍喊票開出來才算

台中市長林佳龍（左）10日為台中市議員候選人翁美春授戰旗，祝福旗開得勝。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨台中市長候選人盧秀燕（紅衣者）與市議員候選人顏莉敏（紫衣者）合體，到沙鹿市場掃街拜票。（林欣儀攝）

台中市長林佳龍與市議員候選人翁美春聯合競選總部10日在豐原區成立，針對選戰倒數計時，民調滿天飛，林佳龍表示，最主要是票要開出來才算，民調是做文宣用的，呼籲市民出來投票，票投下去代表對會做事市長的肯定。對此，盧秀燕總部則諷林佳龍「民調祖師爺真不是蓋的」。

「民調如果能夠相信，現在市長就不是我林佳龍！」林佳龍昨表示，這屆市長選舉的票開出來，他贏了15％、近21萬票，「這次如果贏這麼多，有人說要請吃雞排，你們有要吃嗎？」台下支持者熱烈回應高喊「要吃！」

林佳龍說，拚選票不是為了吃這雞排，最主要是票要開出來才算，民調是做文宣用的，「否則哪有民調差那麼多，有的輸贏還達10多趴」；他也向全場喊話，選舉不管什麼「流」，吹北風還是吹南風，選舉仍須回歸選賢與能，市民要選的是有做事的市長，他相信選民會用選票肯定。

國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天則與市議員候選人顏莉敏合體，到沙鹿市場掃街拜票，獲民眾熱情支持，下午成立「法律顧問團」，推出「奧步1100招」及爆料專線，籲選民要小心奧步。

被問及對手批評她的交通政見涉及抄襲，盧秀燕表示，林佳龍擔任4年市長，花掉近8000億元預算、甚至舉債800多億元，但包括市政路打通、華南路、大巨蛋等政見都跳票，建議林佳龍在民調高呼市長換人之際，應向市民道歉，留下一個好的身影。

(中國時報)

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