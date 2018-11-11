高籲總量管制 黃擬加強稽查

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中國時報
／台南報導

台南空汙嚴重，藍綠市長選將改善對策卻大不同。國民黨台南市長候選人高思博10日認為問題出在燃煤發電，除將制定法規總量管制汙染物外，11日將與韓國瑜合體共同呼籲支持「以核養綠」。民進黨台南市長候選人黃偉哲則鎖定境內汙染源，將加強管制稽查及輔導改善。

高思博指出，這2天連母校新營國小都因霧霾消失在監視器畫面裡，空氣中飄著焦油、汙濁不新鮮的氣味，令人怵目驚心。台南空氣差，1年估計有長達6個月PM2.5超標，民眾與孩童長時間呼吸一級致癌物PM2.5，對健康將造成嚴重危害。但民進黨政府強推2025非核家園，明明缺電，卻硬不承認，堅持要用火力發電，讓民眾用健康、用肺發電。

「依賴燃煤，全民倒楣！」高思博指出，如果當選巿長，一定推動空氣汙染物總量管制，1年內制定台南市汙染物總量管制自治法規，目標是2年內讓紅色警戒站日數減量35％，2019年達每立方米15微克，以確保市民健康不受空氣汙染危害。

「台南抗空汙，為台南找回藍天」，高思博除11日將與韓國瑜合體展開「反空汙大遊行」外，同時也呼籲支持「以核養綠」公投案，先以核能作為穩定基本電力來源的前提下，再進一步發展風力發電、太陽能等綠色能源。

黃偉哲則認為，來自大陸的境外汙染，台灣相對無力改變；政府能做的是中央地方攜手合作，逐年改善台灣的境內汙染。針對固定式汙染源，將配合中央政策加速汰換工廠老舊鍋爐，增加稽查人員人力編制、專業訓練及法治教育，並加強工廠等固定汙染源管制及稽查，確保環保法規落實。至於移動式汙染源，將持續補助汰換烏賊髒車，並扶植包含環保電池在內的電動車相關在地產業。

另將加速推動先進軌道建設，檢討公車路線、落實幹線公車捷運化且更換電動公車，並研擬空汙期間免費搭乘公車等，以多元方式減少市區空汙。

(中國時報)

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