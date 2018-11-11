魏明谷鋪公路網 王惠美喊蓋捷運

2018年11月11日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

選前倒數第2個周末，交通政見成彰化縣長選戰藍綠主打議題，國民黨王惠美11日發起「手牽手、要捷運」，號召選民齊上街；民進黨魏明谷總部則搶先在10日宣布，「東彰快速道路北段、洋仔厝溪南北堤岸」拓寬45億元經費獲行政院核定，三橫三縱中最後1塊拼圖正式完成，30分鐘生活圈終將成形，雙方以交通議題全力吸票。

魏明谷競選總部總幹事邱建富指出，魏所提「三橫三縱」田字公路網，完成最後拼圖，經費通通到位，逐步實現「30分鐘生活圈」，以人口密度而言，魏推出的「彰北捷運、彰南公路網」規畫務實可行，而對手王惠美在中央反軌道前瞻，如今卻喊出要彰南捷運，是天馬行空、不切實際的想法。

王惠美則強調，改造彰化翻轉命運，就是要爭取捷運，今天清晨將聯合黨籍鄉鎮市長與民代候選人，號召支持者一同上街，從二林、溪湖交界出發，一路步行經溪湖、埔心，中午到員林市三民公園，展現爭取彰化捷運的決心。

無黨籍候選人黃文玲昨晚在彰化市舉辦「虧雞趴公益電音派對」，邀台南市長候選人林義豐同台，與年輕人站在一起嗨，搶攻年輕選票。魏明谷昨晚也在二林鎮舉辦造勢晚會，王惠美則在白天先一步到二林掃街拜票，並為二林鎮長任滿重回縣議員選戰的張國棟站台。

(中國時報)